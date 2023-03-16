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Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"
Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" - РИА Новости, 16.03.2023
Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"
Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:32
2023-03-16T20:32
2023-03-16T20:32
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петр бирюков
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сергей собянин
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Награду заместителю вручил мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства. Бирюков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга .Глава комплекса городского хозяйства Москвы выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку своей работы"Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Петр Бирюков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Сергей Собянин, Комплекс городского хозяйства Москвы