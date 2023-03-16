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Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" - РИА Новости, 16.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:32 16.03.2023
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Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"
Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" - РИА Новости, 16.03.2023
Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"
Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T20:32
2023-03-16T20:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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городское хозяйство москвы
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Награду заместителю вручил мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства. Бирюков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга .Глава комплекса городского хозяйства Москвы выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку своей работы"Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Петр Бирюков.
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, россия, сергей собянин, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Сергей Собянин, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Награду заместителю вручил мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства.
Бирюков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга .
Глава комплекса городского хозяйства Москвы выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку своей работы
"Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Петр Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыРоссияСергей СобянинКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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