https://ria.ru/20230316/orden-1858436005.html

Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"

Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" - РИА Новости, 16.03.2023

Петр Бирюков награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"

Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:32

2023-03-16T20:32

2023-03-16T20:32

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

городское хозяйство москвы

россия

сергей собянин

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Награду заместителю вручил мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства. Бирюков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга .Глава комплекса городского хозяйства Москвы выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку своей работы"Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Петр Бирюков.

https://ria.ru/20221115/pobediteli-1831617320.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, россия, сергей собянин, комплекс городского хозяйства москвы