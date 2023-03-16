Рейтинг@Mail.ru
В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 16.03.2023 (обновлено: 19:14 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/oneweb-1858295727.html
В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура
В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура - РИА Новости, 16.03.2023
В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура
Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:07
2023-03-16T19:14
байконур (город)
oneweb
в мире
россия
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155017/12/1550171291_4:0:772:432_1920x0_80_0_0_850c174cfd930b39da172fa6ae07ff83.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью примерно 50 миллионов долларов. Как отмечается, Мастерсон, отвечая на вопрос, не вызовет ли хранение Россией конфиденциальной коммерческой технологии проблемы с безопасностью или конкурентоспособностью для OneWeb, заявил, что "это несущественная проблема". В марте 2022 года Россия отказалась запускать очередные 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии неприменения космических аппаратов в военных целях. Как сообщал источник РИА Новости, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.
https://ria.ru/20230216/sputniki-1852356604.html
байконур (город)
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155017/12/1550171291_100:0:676:432_1920x0_80_0_0_3ad2ee7c8249562dfb1891352d13b526.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), oneweb, в мире, россия, космос
Байконур (город), OneWeb, В мире, Россия, Космос
В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура

Глава OneWeb Мастерсон: компания почти оставила попытки вернуть свои спутники с Байконура

© Фото : страница Greg Wyler в TwitterСпутники в лаборатории компании OneWeb
Спутники в лаборатории компании OneWeb - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : страница Greg Wyler в Twitter
Спутники в лаборатории компании OneWeb. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью примерно 50 миллионов долларов.
«

"Я не трачу время на размышления об этом. Мы полностью продвинулись вперед. <...> Есть смысл вернуть (спутники. — Прим. ред.), но я могу сказать вам, что не верну их в ближайшее время", — цитирует слова Мастерсона агентство Рейтер.

Как отмечается, Мастерсон, отвечая на вопрос, не вызовет ли хранение Россией конфиденциальной коммерческой технологии проблемы с безопасностью или конкурентоспособностью для OneWeb, заявил, что "это несущественная проблема".
В марте 2022 года Россия отказалась запускать очередные 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии неприменения космических аппаратов в военных целях. Как сообщал источник РИА Новости, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.
Космический аппарат Луч-5В - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
США создают средства для выведения российских спутников из строя
16 февраля, 11:42
 
Байконур (город)OneWebВ миреРоссияКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала