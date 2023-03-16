https://ria.ru/20230316/oneweb-1858295727.html

В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура

В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура - РИА Новости, 16.03.2023

В OneWeb заявили, что почти оставили попытки вернуть спутники с Байконура

Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:07

2023-03-16T14:07

2023-03-16T19:14

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гендиректор британской компании OneWeb Нил Мастерсон заявил, что компания почти оставила попытки вернуть с космодрома Байконур 36 своих спутников стоимостью примерно 50 миллионов долларов. Как отмечается, Мастерсон, отвечая на вопрос, не вызовет ли хранение Россией конфиденциальной коммерческой технологии проблемы с безопасностью или конкурентоспособностью для OneWeb, заявил, что "это несущественная проблема". В марте 2022 года Россия отказалась запускать очередные 36 спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава директоров компании и не были получены гарантии неприменения космических аппаратов в военных целях. Как сообщал источник РИА Новости, спутники остались на Байконуре в опечатанном иностранными специалистами помещении, доступ к которому предоставляется только с их согласия.

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852356604.html

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Владимир Лаврентьев

байконур (город), oneweb, в мире, россия, космос