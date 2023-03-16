https://ria.ru/20230316/obuchenie-1858225150.html
Заказчиками целевого обучения не смогут быть недружественные страны
Заказчиками целевого обучения не смогут быть недружественные страны - РИА Новости, 16.03.2023
Заказчиками целевого обучения не смогут быть недружественные страны
Согласно поправкам в проект о целевом обучении вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, заказчиками такого обучения не могут выступать недружественные государства,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:38
2023-03-16T10:38
2023-03-16T10:38
общество
россия
ирина яровая
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Согласно поправкам в проект о целевом обучении вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, заказчиками такого обучения не могут выступать недружественные государства, сообщил глава думского комитета по науке Сергей Кабышев. "Появляется важная новелла, согласно которой заказчиками не могут выступать недружественные иностранные государства", - сказал он на заседании комитета. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что данный законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении в марте. В первом чтении проект о создании процедуры конкурсного поступления на целевое обучение для всех выпускников школ был принят 15 июля 2022 года. Ранее инициатива была поддержана правительством РФ. Законопроектом предлагается создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей. На их основе предлагается формировать количество бюджетных мест и квот на целевое обучение. Как сказано в пояснительной записке к проекту, законопроект направлен на формирование комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан на основе публичного конкурса и публичных заявок работодателей, совершенствование системы подготовки специалистов, расширение возможностей для молодежи в бесплатном получении востребованной профессии и создание гарантий трудоустройства после завершения целевого обучения. В тексте пояснительной записки к проекту уточняется, что преимуществами данного механизма являются информированность выпускников школ, доступность и прозрачность их участия в конкурсе, планирование будущей профессиональной деятельности, а также гарантия первого рабочего места. Автор проекта Ирина Яровая ранее отметила, что законопроект обеспечивает право каждого абитуриента иметь равный доступ к целевым заявкам работодателей и позволит развиваться отечественному бизнесу, фактически формируя для себя кадровый резерв. По ее словам, система целевого набора объединит вузы и работодателей, поскольку учебные программы станут больше отвечать запросам экономики, выпускаемые кадры станут более конкурентоспособными.
https://ria.ru/20230315/trudoustroystvo-1857952963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
Заказчиками целевого обучения не смогут быть недружественные страны
Депутат Кабышев: заказчиками целевого обучения не смогут быть недружественные страны
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Согласно поправкам в проект о целевом обучении вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, заказчиками такого обучения не могут выступать недружественные государства, сообщил глава думского комитета по науке Сергей Кабышев.
"Появляется важная новелла, согласно которой заказчиками не могут выступать недружественные иностранные государства", - сказал он на заседании комитета.
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Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщала, что данный законопроект будет рассмотрен во втором и третьем чтении в марте. В первом чтении проект о создании процедуры конкурсного поступления на целевое обучение для всех выпускников школ был принят 15 июля 2022 года.
Ранее инициатива была поддержана правительством РФ
. Законопроектом предлагается создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей. На их основе предлагается формировать количество бюджетных мест и квот на целевое обучение.
Как сказано в пояснительной записке к проекту, законопроект направлен на формирование комплексной системы выбора и доступности целевого обучения для всех граждан на основе публичного конкурса и публичных заявок работодателей, совершенствование системы подготовки специалистов, расширение возможностей для молодежи в бесплатном получении востребованной профессии и создание гарантий трудоустройства после завершения целевого обучения.
В тексте пояснительной записки к проекту уточняется, что преимуществами данного механизма являются информированность выпускников школ, доступность и прозрачность их участия в конкурсе, планирование будущей профессиональной деятельности, а также гарантия первого рабочего места.
Автор проекта Ирина Яровая ранее отметила, что законопроект обеспечивает право каждого абитуриента иметь равный доступ к целевым заявкам работодателей и позволит развиваться отечественному бизнесу, фактически формируя для себя кадровый резерв.
По ее словам, система целевого набора объединит вузы и работодателей, поскольку учебные программы станут больше отвечать запросам экономики, выпускаемые кадры станут более конкурентоспособными.
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