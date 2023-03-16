https://ria.ru/20230316/oborot-1858308035.html

Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России

Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России - РИА Новости, 16.03.2023

Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России

В целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:36

2023-03-16T14:36

2023-03-16T15:41

россия

экономика

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП,"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20% -19,9%, а импорт сократился почти на 12% - 11,7%", - сказал Путин."Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов – это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20221202/oborot-1835777106.html

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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей