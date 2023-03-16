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Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России - РИА Новости, 16.03.2023
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14:36 16.03.2023 (обновлено: 15:41 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/oborot-1858308035.html
Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России
Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России - РИА Новости, 16.03.2023
Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России
В целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:36
2023-03-16T15:41
россия
экономика
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП,"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20% -19,9%, а импорт сократился почти на 12% - 11,7%", - сказал Путин."Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов – это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", - отметил глава государства.
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россия, экономика, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Экономика, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин заявил о росте внешнеторгового оборота России

Путин: внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на восемь процентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос более чем на 8%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП,
"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20% -19,9%, а импорт сократился почти на 12% - 11,7%", - сказал Путин.
"Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов – это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", - отметил глава государства.
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РоссияЭкономикаВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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