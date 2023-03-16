https://ria.ru/20230316/oblomki-1858456228.html
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА
Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:51
2023-03-16T22:51
2023-03-16T22:51
министерство обороны сша
патрик райдер
россия
черное море
сша
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако ведомство не готово ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, заявил в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
россия
черное море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, патрик райдер, россия, черное море, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Министерство обороны США, Патрик Райдер, Россия, Черное море, США, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА
Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако ведомство не готово ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, заявил в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер.
Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.
«
"Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.