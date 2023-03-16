Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/oblomki-1858456228.html
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА
Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T22:51
2023-03-16T22:51
министерство обороны сша
патрик райдер
россия
черное море
сша
в мире
инцидент с американским беспилотником над черным морем
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако ведомство не готово ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, заявил в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
россия
черное море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны сша, патрик райдер, россия, черное море, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем
Министерство обороны США, Патрик Райдер, Россия, Черное море, США, В мире, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА

Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о попытках России достать обломки упавшего БПЛА

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако ведомство не готово ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, заявил в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер.
Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.
«
"Я видел ряд сообщений по данной теме, однако не могу подтвердить, сделали ли они это, или нет", - сказал Райдер в ходе регулярного брифинга.
Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.
Инцидент с американским беспилотником MQ-9Инцидент с американским беспилотником MQ-9
Инфографика
 
Министерство обороны СШАПатрик РайдерРоссияЧерное мореСШАВ миреИнцидент с американским беспилотником над Черным морем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала