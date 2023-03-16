https://ria.ru/20230316/oblomki-1858456228.html

Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА

Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА - РИА Новости, 16.03.2023

Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России достать обломки БПЛА

Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:51

2023-03-16T22:51

2023-03-16T22:51

министерство обороны сша

патрик райдер

россия

черное море

сша

в мире

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Пентагон ознакомился с сообщениями в СМИ о том, что Россия предпринимает попытки извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника, однако ведомство не готово ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, заявил в четверг пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер. Ранее днем телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море. Минобороны России сообщало, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

россия

черное море

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министерство обороны сша, патрик райдер, россия, черное море, сша, в мире, инцидент с американским беспилотником над черным морем