https://ria.ru/20230316/novosibirsk-1858195262.html
В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе
В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе - РИА Новости, 16.03.2023
В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе
Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) реализовали первый в России уникальный проект по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:18
2023-03-16T08:18
2023-03-16T08:18
наука
новосибирск
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) реализовали первый в России уникальный проект по исследованию биоразнообразия микроорганизмов в воздухе над Новосибирском, сообщает пресс-служба института. Ученые поясняют, что мониторинг имеющих техногенное происхождение загрязнений воздуха в российских городах в разной степени ведется. Однако в атмосфере постоянно присутствует и биологическая составляющая, а именно микрочастицы растительного и животного происхождения, а также всевозможные живые микроорганизмы, в первую очередь бактерии и грибы. Вопрос о том, как они влияют на человека и окружающую среду в целом, до сих пор остается открытым. Проект сибирских ученых стал первым систематическим исследованием в этом направлении. "Пилотный проект по исследованию биоразнообразия микроорганизмов, переносимых воздухом, является уникальным для России. Воздух - довольно сложный объект для изучения, так как концентрация частиц и микроорганизмов в нем крайне низкая, что требует проведение этапа фильтрации. Ученые проводят дневные и ночные отборы воздуха в различных районах Новосибирска дважды в месяц третий год подряд. Образцы отфильтрованного воздуха проходят комплексный анализ", - говорится в сообщении. В проекте задействованы три научных института. Институт химической кинетики и горения СО РАН с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа исследует химический состав воздуха. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора занимается оценкой культивируемых бактерий, а ИХБФМ СО РАН с помощью метагеномных подходов решает основную задачу проекта по оценке разнообразия бактерий и грибов в воздухе. "Предварительные результаты проекта позволили нам впервые описать разнообразие микроорганизмов в атмосфере Новосибирска, а также выявить цикличность в их встречаемости в зависимости от времени года", - сообщил руководитель проекта, глава центра коллективного пользования "Геномика" ИХБФМ СО РАН Марсель Кабилов. Так, на первом этапе исследований ученым удалось установить, что более 65% от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере, представлены четырьмя типами: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Причем первые два типа преобладают в осенне-зимний период, а другие два - весной и летом. В то же время более 90% всех обнаруженных в воздухе грибов составляют аскомикоты и базидиомикоты, встречаемость которых антикоррелирует, то есть на максимум одного приходится минимум другого. При этом базидиомикоты преобладают только осенью, а аскомикоты - в остальные времена года. Исследования продолжаются.
https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html
https://ria.ru/20230228/onkologiya-1854848022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Наука, Новосибирск, Россия, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе
В Новосибирске реализовали первый в России проект по изучению микроорганизмов в воздухе
НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) реализовали первый в России уникальный проект по исследованию биоразнообразия микроорганизмов в воздухе над Новосибирском, сообщает пресс-служба института.
Ученые поясняют, что мониторинг имеющих техногенное происхождение загрязнений воздуха в российских городах в разной степени ведется. Однако в атмосфере постоянно присутствует и биологическая составляющая, а именно микрочастицы растительного и животного происхождения, а также всевозможные живые микроорганизмы, в первую очередь бактерии и грибы. Вопрос о том, как они влияют на человека и окружающую среду в целом, до сих пор остается открытым. Проект сибирских ученых стал первым систематическим исследованием в этом направлении.
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"Пилотный проект по исследованию биоразнообразия микроорганизмов, переносимых воздухом, является уникальным для России. Воздух - довольно сложный объект для изучения, так как концентрация частиц и микроорганизмов в нем крайне низкая, что требует проведение этапа фильтрации. Ученые проводят дневные и ночные отборы воздуха в различных районах Новосибирска дважды в месяц третий год подряд. Образцы отфильтрованного воздуха проходят комплексный анализ", - говорится в сообщении.
В проекте задействованы три научных института. Институт химической кинетики и горения СО РАН с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа исследует химический состав воздуха. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
занимается оценкой культивируемых бактерий, а ИХБФМ СО РАН с помощью метагеномных подходов решает основную задачу проекта по оценке разнообразия бактерий и грибов в воздухе.
"Предварительные результаты проекта позволили нам впервые описать разнообразие микроорганизмов в атмосфере Новосибирска, а также выявить цикличность в их встречаемости в зависимости от времени года", - сообщил руководитель проекта, глава центра коллективного пользования "Геномика" ИХБФМ СО РАН Марсель Кабилов.
Так, на первом этапе исследований ученым удалось установить, что более 65% от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере, представлены четырьмя типами: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Причем первые два типа преобладают в осенне-зимний период, а другие два - весной и летом. В то же время более 90% всех обнаруженных в воздухе грибов составляют аскомикоты и базидиомикоты, встречаемость которых антикоррелирует, то есть на максимум одного приходится минимум другого. При этом базидиомикоты преобладают только осенью, а аскомикоты - в остальные времена года. Исследования продолжаются.
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