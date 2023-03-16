https://ria.ru/20230316/novosibirsk-1858195262.html

В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе

В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе - РИА Новости, 16.03.2023

В Новосибирске реализовали проект по изучению микроорганизмов в воздухе

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) реализовали первый в России уникальный проект по... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:18

2023-03-16T08:18

2023-03-16T08:18

наука

новосибирск

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d97855adb0a6ada4282e4a6a8d0f202b.jpg

НОВОСИБИРСК, 16 мар – РИА Новости. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ СО РАН) реализовали первый в России уникальный проект по исследованию биоразнообразия микроорганизмов в воздухе над Новосибирском, сообщает пресс-служба института. Ученые поясняют, что мониторинг имеющих техногенное происхождение загрязнений воздуха в российских городах в разной степени ведется. Однако в атмосфере постоянно присутствует и биологическая составляющая, а именно микрочастицы растительного и животного происхождения, а также всевозможные живые микроорганизмы, в первую очередь бактерии и грибы. Вопрос о том, как они влияют на человека и окружающую среду в целом, до сих пор остается открытым. Проект сибирских ученых стал первым систематическим исследованием в этом направлении. "Пилотный проект по исследованию биоразнообразия микроорганизмов, переносимых воздухом, является уникальным для России. Воздух - довольно сложный объект для изучения, так как концентрация частиц и микроорганизмов в нем крайне низкая, что требует проведение этапа фильтрации. Ученые проводят дневные и ночные отборы воздуха в различных районах Новосибирска дважды в месяц третий год подряд. Образцы отфильтрованного воздуха проходят комплексный анализ", - говорится в сообщении. В проекте задействованы три научных института. Институт химической кинетики и горения СО РАН с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа исследует химический состав воздуха. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора занимается оценкой культивируемых бактерий, а ИХБФМ СО РАН с помощью метагеномных подходов решает основную задачу проекта по оценке разнообразия бактерий и грибов в воздухе. "Предварительные результаты проекта позволили нам впервые описать разнообразие микроорганизмов в атмосфере Новосибирска, а также выявить цикличность в их встречаемости в зависимости от времени года", - сообщил руководитель проекта, глава центра коллективного пользования "Геномика" ИХБФМ СО РАН Марсель Кабилов. Так, на первом этапе исследований ученым удалось установить, что более 65% от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере, представлены четырьмя типами: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Причем первые два типа преобладают в осенне-зимний период, а другие два - весной и летом. В то же время более 90% всех обнаруженных в воздухе грибов составляют аскомикоты и базидиомикоты, встречаемость которых антикоррелирует, то есть на максимум одного приходится минимум другого. При этом базидиомикоты преобладают только осенью, а аскомикоты - в остальные времена года. Исследования продолжаются.

https://ria.ru/20230314/splav-1857747917.html

https://ria.ru/20230228/onkologiya-1854848022.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новосибирск, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)