https://ria.ru/20230316/neft-1858396222.html

МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть

МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 16.03.2023

МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть

Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:02

2023-03-16T18:02

2023-03-16T18:02

цены на нефть

польша

латвия

литва

мария захарова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран. По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли". "РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20230316/indiya-1858294140.html

польша

латвия

литва

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цены на нефть, польша, латвия, литва, мария захарова