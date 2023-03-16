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МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 16.03.2023
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18:02 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/neft-1858396222.html
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 16.03.2023
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть
Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:02
2023-03-16T18:02
цены на нефть
польша
латвия
литва
мария захарова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран. По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли". "РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", - добавила Захарова.
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цены на нефть, польша, латвия, литва, мария захарова
Цены на нефть, Польша, Латвия, Литва, Мария Захарова
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть

Захарова: понижение потолка цен на российскую нефть приведет к эскалации на энергорынках

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран.
По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли".
"РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", - добавила Захарова.
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Вчера, 14:02
 
Цены на нефтьПольшаЛатвияЛитваМария Захарова
 
 
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