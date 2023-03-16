https://ria.ru/20230316/neft-1858396222.html
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 16.03.2023
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть
Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:02
2023-03-16T18:02
2023-03-16T18:02
цены на нефть
польша
латвия
литва
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_171:1207:1666:2048_1920x0_80_0_0_6bd00699e033a91b3d9d1c68e9f1459c.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран. По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли". "РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20230316/indiya-1858294140.html
польша
латвия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287172_339:977:1767:2048_1920x0_80_0_0_f68eeacc3ae5916496e79410cca63455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, польша, латвия, литва, мария захарова
Цены на нефть, Польша, Латвия, Литва, Мария Захарова
МИД предупредил о последствиях от понижения потолка цен на российскую нефть
Захарова: понижение потолка цен на российскую нефть приведет к эскалации на энергорынках
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Призывы Польши, Латвии и Литвы к понижению потолка цен, введенному западными странами на российскую нефть, приведут лишь к эскалации напряженности на энергетических рынках и их дестабилизации, Москва в любом случае не будет соглашаться с произволом стран Запада, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, призывы таких, скажем прямо, некрупных игроков на энергетическом рынке, как Польша, Латвия и Литва осуществляются лишь из желания угодить своим хозяевам из-за океана, которые стремятся всеми силами наказать Россию. По сути данная инициатива полностью оторвана от экономических реалий, является исключительно воплощением русофобских настроений", - заявила Захарова на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу трех стран.
По ее словам, "перспективы так называемой корректировки потолков вниз приведут к дальнейшей эскалации напряженности на энергетических рынках, их дестабилизации, разрушения остатков правил международной торговли".
"РФ соглашаться с произволом стран Запада не намерена", - добавила Захарова.
В МИД Индии прокомментировали сообщения о соблюдении потолка цен на нефть