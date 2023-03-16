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СМИ: США развернули "битву за супертанкеры" для нефти из-за России - РИА Новости, 17.03.2023
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17:54 16.03.2023 (обновлено: 00:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230316/neft-1858393695.html
СМИ: США развернули "битву за супертанкеры" для нефти из-за России
СМИ: США развернули "битву за супертанкеры" для нефти из-за России - РИА Новости, 17.03.2023
СМИ: США развернули "битву за супертанкеры" для нефти из-за России
США стали чаще арендовать крупные танкеры для экспорта нефти в Европу, поскольку средние суда загружены из-за транспортировки российского топлива в страны Азии, РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-16T17:54
2023-03-17T00:15
экономика
европа
сша
азия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США стали чаще арендовать крупные танкеры для экспорта нефти в Европу, поскольку средние суда загружены из-за транспортировки российского топлива в страны Азии, сообщил Bloomberg.В общей сложности 11 супертанкеров типа VLCC и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу из США в этом месяце. Сейчас на них приходится около 60 процентов сырой нефти, провозимой по этому маршруту, хотя в прошлом году эта цифра составляла 37 процентов. Большие танкеры могут нести около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax — около миллиона.Обычно для экспорта энергоносителя используют маленькие суда Aframax вместимостью 700 тысяч баррелей, но сейчас они практически полностью зарезервированы для сбыта российской нефти в Китай и Индию. Эти государства наращивают объемы закупаемого сырья у Москвы, поскольку западные страны отказались от него после введения антироссийских санкций, говорится в статье.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после принятия Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки экономика страны не только не рухнула, а здравствует и процветает. По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новые рынки.
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html
https://ria.ru/20230314/neft-1857901212.html
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экономика, европа, сша, азия, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, США, Азия, Санкции в отношении России
СМИ: США развернули "битву за супертанкеры" для нефти из-за России

Bloomberg: для поставок нефти из США в Европу остались супертанкеры типа VLCC и Suezmax

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США стали чаще арендовать крупные танкеры для экспорта нефти в Европу, поскольку средние суда загружены из-за транспортировки российского топлива в страны Азии, сообщил Bloomberg.
В общей сложности 11 супертанкеров типа VLCC и 16 судов класса Suezmax должны прибыть в Европу из США в этом месяце. Сейчас на них приходится около 60 процентов сырой нефти, провозимой по этому маршруту, хотя в прошлом году эта цифра составляла 37 процентов. Большие танкеры могут нести около двух миллионов баррелей нефти, а Suezmax — около миллиона.
Нефтяная качалка, Россия - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
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Обычно для экспорта энергоносителя используют маленькие суда Aframax вместимостью 700 тысяч баррелей, но сейчас они практически полностью зарезервированы для сбыта российской нефти в Китай и Индию. Эти государства наращивают объемы закупаемого сырья у Москвы, поскольку западные страны отказались от него после введения антироссийских санкций, говорится в статье.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что после принятия Евросоюзом радикальных ограничительных мер на импорт российской сырой нефти и продуктов ее переработки экономика страны не только не рухнула, а здравствует и процветает. По мнению специалистов международной аналитической компании Kpler, которая охватывает своим пристальным вниманием более 20 мировых рынков различного профиля, российские нефтяники спокойно пережили односторонний развод с Европой и оперативно переключились на новые рынки.
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