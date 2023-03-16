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СМИ раскрыли планы G7 по потолку цен на российскую нефть
СМИ раскрыли планы G7 по потолку цен на российскую нефть - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ раскрыли планы G7 по потолку цен на российскую нефть
Страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T00:08
2023-03-16T00:08
2023-03-16T00:39
g7
россия
цены на нефть
экономика
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Страны G7 намерены сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.Решение Евросоюза ввести эмбарго как на нефтепродукты, так и на нефть было принято еще летом прошлого года. Нефтяные санкции с отсрочкой на шесть месяцев вступили в силу 5 декабря, топливные вступили на два месяца позже, с 5 февраля.Россия также подготовила свои контрсанкции в ответ на нерыночные действия стран Запада. В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре с контрагентами прямо или косвенно прописан ценовой потолок. По нефти запрет действует с 1 февраля, по нефтепродуктам дату должно определить правительство. Общий срок действия указа пока ограничен 1 июля текущего года.
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g7, россия, цены на нефть, экономика
G7, Россия, Цены на нефть, Экономика
СМИ раскрыли планы G7 по потолку цен на российскую нефть
WSJ: G7 хочет сохранить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель