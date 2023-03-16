https://ria.ru/20230316/nebo-1858274138.html
В Красноярске введут режим "черного неба"
В Красноярске введут режим "черного неба" - РИА Новости, 16.03.2023
В Красноярске введут режим "черного неба"
Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в Красноярске с вечера четверга до утра субботы, сообщил у себя в телеграм-канале глава регионального... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:05
2023-03-16T13:05
2023-03-16T13:05
общество
красноярск
минусинск
ачинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156661_0:89:3060:1810_1920x0_80_0_0_ce0df43115a4bdc89d388bc40d6d56bc.jpg
КРАСНОЯРСК, 16 мар – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в Красноярске с вечера четверга до утра субботы, сообщил у себя в телеграм-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В дни НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу. "Режим НМУ вводится в Красноярске с 19.00 сегодняшнего дня до 7.00 18 марта Среднесибирским УГМС. Управлением Роспотребнадзора будет усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории города", - говорится в сообщении. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. В феврале режим "черного неба" вводился в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове на несколько дней.
https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html
красноярск
минусинск
ачинск
россия
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769156661_264:0:2796:1899_1920x0_80_0_0_bc7de1a159586666fa1a4f220c43d324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск, минусинск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, красноярский край, экология, погода
Общество, Красноярск, Минусинск, Ачинск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Происшествия, Красноярский край, Экология, Погода
В Красноярске введут режим "черного неба"
В Красноярске введут режим "черного неба" до 18 марта из-за грязного воздуха