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В Красноярске введут режим "черного неба"

В Красноярске введут режим "черного неба" - РИА Новости, 16.03.2023

В Красноярске введут режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в Красноярске с вечера четверга до утра субботы, сообщил у себя в телеграм-канале глава регионального... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:05

2023-03-16T13:05

2023-03-16T13:05

общество

красноярск

минусинск

ачинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 16 мар – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий вводится в Красноярске с вечера четверга до утра субботы, сообщил у себя в телеграм-канале глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. В дни НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу. "Режим НМУ вводится в Красноярске с 19.00 сегодняшнего дня до 7.00 18 марта Среднесибирским УГМС. Управлением Роспотребнадзора будет усилен мониторинг атмосферного воздуха на территории города", - говорится в сообщении. "Черное небо" периодически объявляют в Красноярске и в других городах края. Это наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. В феврале режим "черного неба" вводился в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарове на несколько дней.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, красноярск, минусинск, ачинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, происшествия, красноярский край, экология, погода