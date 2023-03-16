https://ria.ru/20230316/muradov-1858433584.html

Постпред Крыма: Запад проводит в отношении Украины трансгендерную операцию

Постпред Крыма: Запад проводит в отношении Украины трансгендерную операцию - РИА Новости, 16.03.2023

Постпред Крыма: Запад проводит в отношении Украины трансгендерную операцию

Действия стран Запада по смене цивилизационной ориентации Украины как страны русского мира являются трансгендерной операцией, заявил зампредседателя Совета... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T20:23

2023-03-16T20:23

2023-03-16T20:27

россия

украина

донецкая народная республика

георгий мурадов

владимир путин

оон

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Действия стран Запада по смене цивилизационной ориентации Украины как страны русского мира являются трансгендерной операцией, заявил зампредседателя Совета министров Крыма – постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов. "Новые территории (ДНР, ЛНР - ред.) – это наши люди, наши соотечественники, это русский мир, который поднялся против того, чтобы быть порабощенными западными цивилизаторами, которые делают все для того, чтобы этот лозунг антироссийский "Украина – цэ Европа" превратить в мощнейший инструмент против нашей страны. Я бы даже сказал, вот эта вся операция, которую Запад проводит, это ведь по большому счету трансгендерная операция – изменение сущности Украины", - сказал Мурадов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", приуроченной к девятой годовщине возвращения Крыма. Он пояснил, что Запад пытается сделать из Украины трансгендера, поменяв ей цивилизационную традиционную ориентацию страны русского мира, большой восточно-христианской цивилизации. "Оторвать, отрезать ей (Украине - ред.) все что можно и надеть, может быть, кружевные трусики. Не получится – мы свою сестру, мы часть своего народа не отдадим в закабаление Западу. И "Запад" в этом смысле имеет самую отвратительную коннотацию, потому что они проповедники этой всей нетрадиционной ориентации… новых форм колониализма. Я смотрю, как они сейчас насилуют и выжимают соки из той же Европы, как они хотят сохранять свое господство – ездят по странам Азии, Африки, Латинской Америки и требуют от них, чтобы они с Россией "ни-ни", чтобы они отказались от всяких отношений, чтобы они поддержали все западные санкции и так далее", - отметил Мурадов. Мурадов считает, что новые регионы России стали частью начавшегося процесса по уходу от однополярного мира. "И эти территории, где живут люди нашей цивилизации, нашей культуры, нашей веры, эти территории будут увеличиваться. Россия стала собирать камни. Россия сегодня наращивает свою духовную и цивилизационную мощь. И она должна быть подкреплена победой", - уточнил постпред Крыма. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230131/krym-1848800031.html

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

https://ria.ru/20221117/zelenskiy-1832095269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, донецкая народная республика, георгий мурадов, владимир путин, оон