https://ria.ru/20230316/mtsh-1858194283.html

Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну

Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну - РИА Новости, 16.03.2023

Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну

Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T08:07

2023-03-16T08:07

2023-03-16T08:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач – системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что разработкой обучающих программ занимаются специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. Среди них эксперты из студии Артемия Лебедева, компании "Смирнов Дизайн", Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а также специалисты МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, РГХПУ имени Строганова, МАРХИ и НИТУ МИСиС.Программа, разрабатываемая для обучения промдизайну, предусматривает комплексное изучение основ дизайна, маркетинга, а также проектирования промышленных изделий. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.Дополнительное образование в МТШ доступно для сотрудников всех промышленных предприятий столицы, которым город готов предоставить субсидию, покрывающую до 95% стоимости обучения, уточняется в сообщении ДИПП.

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав овчинский, москва