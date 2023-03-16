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Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну
Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну - РИА Новости, 16.03.2023
Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:07
2023-03-16T08:07
2023-03-16T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач – системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что разработкой обучающих программ занимаются специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. Среди них эксперты из студии Артемия Лебедева, компании "Смирнов Дизайн", Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а также специалисты МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, РГХПУ имени Строганова, МАРХИ и НИТУ МИСиС.Программа, разрабатываемая для обучения промдизайну, предусматривает комплексное изучение основ дизайна, маркетинга, а также проектирования промышленных изделий. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.Дополнительное образование в МТШ доступно для сотрудников всех промышленных предприятий столицы, которым город готов предоставить субсидию, покрывающую до 95% стоимости обучения, уточняется в сообщении ДИПП.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач – системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что разработкой обучающих программ занимаются специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. Среди них эксперты из студии Артемия Лебедева
, компании "Смирнов Дизайн", Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а также специалисты МГТУ имени Баумана
, РГУ имени Косыгина, РГХПУ имени Строганова, МАРХИ
и НИТУ МИСиС
.
Программа, разрабатываемая для обучения промдизайну, предусматривает комплексное изучение основ дизайна, маркетинга, а также проектирования промышленных изделий. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
Дополнительное образование в МТШ доступно для сотрудников всех промышленных предприятий столицы, которым город готов предоставить субсидию, покрывающую до 95% стоимости обучения, уточняется в сообщении ДИПП.
Овчинский: МТШ и Московский политех открывают курс аддитивных технологий