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Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну - РИА Новости, 16.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:07 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/mtsh-1858194283.html
Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну
Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну - РИА Новости, 16.03.2023
Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну
Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:07
2023-03-16T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач – системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что разработкой обучающих программ занимаются специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. Среди них эксперты из студии Артемия Лебедева, компании "Смирнов Дизайн", Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а также специалисты МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, РГХПУ имени Строганова, МАРХИ и НИТУ МИСиС.Программа, разрабатываемая для обучения промдизайну, предусматривает комплексное изучение основ дизайна, маркетинга, а также проектирования промышленных изделий. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.Дополнительное образование в МТШ доступно для сотрудников всех промышленных предприятий столицы, которым город готов предоставить субсидию, покрывающую до 95% стоимости обучения, уточняется в сообщении ДИПП.
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: МТШ открыла запись на обучение промышленному дизайну

© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Московская техническая школа (МТШ) начала запись на обучение инженеров столичных предприятий по направлению "Промышленный дизайн", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Москва заинтересована в производстве продукции, которая будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Одна из важных задач – системное развитие промышленного дизайна, поскольку именно он служит одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров на рынке и важным аспектом конкурентоспособности продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что разработкой обучающих программ занимаются специалисты ведущих столичных вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров. Среди них эксперты из студии Артемия Лебедева, компании "Смирнов Дизайн", Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, а также специалисты МГТУ имени Баумана, РГУ имени Косыгина, РГХПУ имени Строганова, МАРХИ и НИТУ МИСиС.
Программа, разрабатываемая для обучения промдизайну, предусматривает комплексное изучение основ дизайна, маркетинга, а также проектирования промышленных изделий. По итогам аттестации слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.
Дополнительное образование в МТШ доступно для сотрудников всех промышленных предприятий столицы, которым город готов предоставить субсидию, покрывающую до 95% стоимости обучения, уточняется в сообщении ДИПП.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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