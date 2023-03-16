https://ria.ru/20230316/msp-1858217859.html

Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз

Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз - РИА Новости, 16.03.2023

Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз

Сервисами и продуктами Цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 миллиона раз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:21

2023-03-16T10:21

2023-03-16T10:21

экономика

россия

александр исаевич

максим решетников

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

корпорация мсп

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервисами и продуктами Цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 миллиона раз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), выступающей оператором платформы.Отмечается, что свыше 260 тысяч обращений на МСП.РФ касались юридически значимых сервисов: заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. Всего на платформе сегодня зарегистрировано свыше 320 тысяч пользователей: субъектов МСП, самозанятых, а также физлиц, планирующих открыть свой бизнес."Цифровая платформа" – один из федеральных проектов, составляющих нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Цель ее создания – предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач – сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством", – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого совместно с предпринимателями были определены приоритетные услуги для цифровизации.Сегодня на МСП.РФ представлено свыше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. Сейчас идет работа по упрощению получения поддержки в регионах через Цифровую платформу: уже утверждены первые пять стандартов предоставления наиболее массовых мер, в этом году число стандартов будет доведено до двадцати.В числе востребованных у бизнеса также сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков. За год поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тысяч компаний. Активно работает сервис проверки контрагентов: им воспользовались свыше 15 тысяч предпринимателей. Запущенный в декабре Цифровой профиль предпринимателя на данный момент формируют уже около 3,5 тысяч компаний.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230316/msp-1858215330.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, александр исаевич, максим решетников, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп