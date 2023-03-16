https://ria.ru/20230316/msp-1858217859.html
Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз
Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз - РИА Новости, 16.03.2023
Сервисами и продуктами МСП.РФ воспользовались более 1,8 миллиона раз
Сервисами и продуктами Цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 миллиона раз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП),... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:21
2023-03-16T10:21
2023-03-16T10:21
экономика
россия
александр исаевич
максим решетников
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
корпорация мсп
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервисами и продуктами Цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 миллиона раз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), выступающей оператором платформы.Отмечается, что свыше 260 тысяч обращений на МСП.РФ касались юридически значимых сервисов: заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. Всего на платформе сегодня зарегистрировано свыше 320 тысяч пользователей: субъектов МСП, самозанятых, а также физлиц, планирующих открыть свой бизнес."Цифровая платформа" – один из федеральных проектов, составляющих нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Цель ее создания – предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач – сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством", – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого совместно с предпринимателями были определены приоритетные услуги для цифровизации.Сегодня на МСП.РФ представлено свыше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. Сейчас идет работа по упрощению получения поддержки в регионах через Цифровую платформу: уже утверждены первые пять стандартов предоставления наиболее массовых мер, в этом году число стандартов будет доведено до двадцати.В числе востребованных у бизнеса также сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков. За год поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тысяч компаний. Активно работает сервис проверки контрагентов: им воспользовались свыше 15 тысяч предпринимателей. Запущенный в декабре Цифровой профиль предпринимателя на данный момент формируют уже около 3,5 тысяч компаний.Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230316/msp-1858215330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр исаевич, максим решетников, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), корпорация мсп
Экономика, Россия, Александр Исаевич, Максим Решетников, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Корпорация МСП
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сервисами и продуктами Цифровой платформы МСП.РФ за первый год ее работы воспользовались более 1,8 миллиона раз, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП), выступающей оператором платформы.
Отмечается, что свыше 260 тысяч обращений на МСП.РФ касались юридически значимых сервисов: заявок на меры поддержки, льготных лизинговых и кредитных программ. Всего на платформе сегодня зарегистрировано свыше 320 тысяч пользователей: субъектов МСП, самозанятых, а также физлиц, планирующих открыть свой бизнес.
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"Цифровая платформа" – один из федеральных проектов, составляющих нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Цель ее создания – предоставить каждому предпринимателю в нашей стране возможность дистанционно получать необходимые ему меры поддержки и иметь доступ к специальным сервисам вне зависимости от места нахождения. Одна из приоритетных задач – сделать Цифровую платформу не только проактивным помощником бизнеса, но и основным, эффективным механизмом обратной связи предпринимателей с государством", – сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников
, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития
.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, запуску Цифровой платформы предшествовал большой этап работы, в ходе которого совместно с предпринимателями были определены приоритетные услуги для цифровизации.
«
"В числе наиболее востребованных сервисов – "Региональные меры поддержки". Для его интеграции в МСП.РФ нам пришлось увязать Цифровую платформу с более, чем 30 региональными информсистемами поддержки предпринимателей. Для остальных субъектов РФ были созданы личные кабинеты. Через них сотрудники органов власти и инфраструктуры поддержки размещают свои меры на Цифровой платформе, принимают и обрабатывают заявки предпринимателей", - пояснил Исаевич.
Сегодня на МСП.РФ представлено свыше 300 оцифрованных продуктов и услуг от регионов, на которые в течение года поступило более 20 тысяч онлайн-заявок от бизнеса. Сейчас идет работа по упрощению получения поддержки в регионах через Цифровую платформу: уже утверждены первые пять стандартов предоставления наиболее массовых мер, в этом году число стандартов будет доведено до двадцати.
В числе востребованных у бизнеса также сервис "Производственная кооперация и сбыт", объединяющий отечественных и иностранных поставщиков и заказчиков. За год поддержку в организации сбыта продукции получили более 2,5 тысяч компаний. Активно работает сервис проверки контрагентов: им воспользовались свыше 15 тысяч предпринимателей. Запущенный в декабре Цифровой профиль предпринимателя на данный момент формируют уже около 3,5 тысяч компаний.
Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Сервисы и услуги стали доступны пользователям на МСП.РФ в феврале 2022 года. Создание и развитие платформы предусмотрено национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.
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