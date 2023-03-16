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Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП - РИА Новости, 16.03.2023
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10:10 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/msp-1858215330.html
Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП
Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП - РИА Новости, 16.03.2023
Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП
Более 300 представителей малого бизнеса пользуются столичной программой льготной аренды недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:10
2023-03-16T10:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 300 представителей малого бизнеса пользуются столичной программой льготной аренды недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса действует в Москве с 2013 года. Благодаря такой мере поддержки 327 организаций, арендующих 65 тысяч квадратных метров городской недвижимости, смогут сэкономить в 2023 году более 600 миллионов рублей. Таким образом, снижается финансовая нагрузка на предпринимателей, они могут использовать высвобождаемые средства на развитие своей деятельности", – указал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что минимальная льготная ставка на уровне 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год была одобрена 294 предпринимателям, занимающим 60,6 тысячи квадратных метров городских помещений. Такая ставка предоставляется компаниям, работающим в социально значимых сферах: ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и других.Льготной ставкой в 5,5 тысячи рублей за квадратный метр пользуются 33 арендатора, занимающие 4,7 тысячи квадратов городской недвижимости. Этой ставкой могут воспользоваться предприниматели, арендующие помещения площадью до 300 квадратных метров, договоры по которым заключены без проведения торгов и не истекли.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП

© ФотоЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 300 представителей малого бизнеса пользуются столичной программой льготной аренды недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса действует в Москве с 2013 года. Благодаря такой мере поддержки 327 организаций, арендующих 65 тысяч квадратных метров городской недвижимости, смогут сэкономить в 2023 году более 600 миллионов рублей. Таким образом, снижается финансовая нагрузка на предпринимателей, они могут использовать высвобождаемые средства на развитие своей деятельности", – указал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что минимальная льготная ставка на уровне 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год была одобрена 294 предпринимателям, занимающим 60,6 тысячи квадратных метров городских помещений. Такая ставка предоставляется компаниям, работающим в социально значимых сферах: ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и других.
Льготной ставкой в 5,5 тысячи рублей за квадратный метр пользуются 33 арендатора, занимающие 4,7 тысячи квадратов городской недвижимости. Этой ставкой могут воспользоваться предприниматели, арендующие помещения площадью до 300 квадратных метров, договоры по которым заключены без проведения торгов и не истекли.
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