https://ria.ru/20230316/msp-1858215330.html

Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП

Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП - РИА Новости, 16.03.2023

Ефимов: льготы по аренде городской недвижимости получают свыше 300 МСП

Более 300 представителей малого бизнеса пользуются столичной программой льготной аренды недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:10

2023-03-16T10:10

2023-03-16T10:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Более 300 представителей малого бизнеса пользуются столичной программой льготной аренды недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Программа льготной аренды городских помещений для малого бизнеса действует в Москве с 2013 года. Благодаря такой мере поддержки 327 организаций, арендующих 65 тысяч квадратных метров городской недвижимости, смогут сэкономить в 2023 году более 600 миллионов рублей. Таким образом, снижается финансовая нагрузка на предпринимателей, они могут использовать высвобождаемые средства на развитие своей деятельности", – указал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что минимальная льготная ставка на уровне 4,2 тысячи рублей за квадратный метр в год была одобрена 294 предпринимателям, занимающим 60,6 тысячи квадратных метров городских помещений. Такая ставка предоставляется компаниям, работающим в социально значимых сферах: ветеринарии, льготного питания, бытового обслуживания, физической культуры и спорта, культуры и других.Льготной ставкой в 5,5 тысячи рублей за квадратный метр пользуются 33 арендатора, занимающие 4,7 тысячи квадратов городской недвижимости. Этой ставкой могут воспользоваться предприниматели, арендующие помещения площадью до 300 квадратных метров, договоры по которым заключены без проведения торгов и не истекли.

https://ria.ru/20230314/moskva-1857739293.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва