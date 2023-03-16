https://ria.ru/20230316/moskva-1858231947.html

Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве

Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве - РИА Новости, 16.03.2023

Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве

Четыре новые модели лифтов запущены в серийное производство в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:57

2023-03-16T10:57

2023-03-16T10:57

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мослифт

петр бирюков

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре новые модели лифтов запущены в серийное производство в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации задач по импортозамещению компания "Мослифт" серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду при нынешнем среднем показателе 1-1,6 метра в секунду", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что с августа по декабрь прошлого года было произведено более 130 новых медицинских лифтов для столичных учреждений здравоохранения. Это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов до 1400 миллиметров вместо 1200 миллиметров. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей - автоматические. "Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими УФ-рециркуляторами", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что линейка обзорных панорамных лифтов премиум-класса предназначена для торговых центров и офисных зданий. Модели изготовлены с многослойным небьющимся стеклом с антивандальными характеристиками и смарт-стеклом, позволяющим управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2018 года компания "Мослифт" производит в собственном индустриальном центре пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1,6 тысячи килограммов для многоквартирных домов. За прошедший период в столице установлено более 2 тысяч таких подъемников.

https://realty.ria.ru/20230316/gazoprovoda-1858225750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мослифт, петр бирюков, москва