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Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:57 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/moskva-1858231947.html
Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве
Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве
Четыре новые модели лифтов запущены в серийное производство в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:57
2023-03-16T10:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
мослифт
петр бирюков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре новые модели лифтов запущены в серийное производство в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках реализации задач по импортозамещению компания "Мослифт" серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду при нынешнем среднем показателе 1-1,6 метра в секунду", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что с августа по декабрь прошлого года было произведено более 130 новых медицинских лифтов для столичных учреждений здравоохранения. Это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов до 1400 миллиметров вместо 1200 миллиметров. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей - автоматические. "Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими УФ-рециркуляторами", - отметил Бирюков. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что линейка обзорных панорамных лифтов премиум-класса предназначена для торговых центров и офисных зданий. Модели изготовлены с многослойным небьющимся стеклом с антивандальными характеристиками и смарт-стеклом, позволяющим управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2018 года компания "Мослифт" производит в собственном индустриальном центре пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1,6 тысячи килограммов для многоквартирных домов. За прошедший период в столице установлено более 2 тысяч таких подъемников.
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мослифт, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мослифт, Петр Бирюков, Москва

Бирюков: четыре новые модели лифтов запущены в производство в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Четыре новые модели лифтов запущены в серийное производство в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации задач по импортозамещению компания "Мослифт" серьезно расширила линейку лифтов, в сжатые сроки были разработаны и запущены в серийное производство четыре новые модели: панорамные, медицинские, малогрузовые лифты и подъемники на тяговых ремнях. Кроме того, уже приступили к разработке скоростных лифтов, скорость которых будет достигать 2,5 метра в секунду при нынешнем среднем показателе 1-1,6 метра в секунду", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что с августа по декабрь прошлого года было произведено более 130 новых медицинских лифтов для столичных учреждений здравоохранения. Это современные машины с большой грузоподъемностью и увеличенными размерами проемов до 1400 миллиметров вместо 1200 миллиметров. Кабины выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, вместо распашных дверей - автоматические.
"Подъемники оснащены системами высокой точности остановки, бесперебойного питания, малошумными контакторами в станции управления и механизмах дверей, безредукторными лебедками, обеззараживающими УФ-рециркуляторами", - отметил Бирюков.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства пояснили, что линейка обзорных панорамных лифтов премиум-класса предназначена для торговых центров и офисных зданий. Модели изготовлены с многослойным небьющимся стеклом с антивандальными характеристиками и смарт-стеклом, позволяющим управлять прозрачностью в зависимости от времени суток и погоды.
«
"Еще одна новинка - лифты на тяговых ремнях, они малошумны и экологичны за счет того, что вместо стальных канатов использованы армированные полиуретановые ремни. Новые малые грузовые лифты грузоподъемностью до 250 килограммов позволяют быстрее перемещать грузы", - добавили в пресс-службе.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с 2018 года компания "Мослифт" производит в собственном индустриальном центре пассажирские лифты "Стриж" грузоподъемностью от 400 до 1,6 тысячи килограммов для многоквартирных домов. За прошедший период в столице установлено более 2 тысяч таких подъемников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМослифтПетр БирюковМосква
 
 
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