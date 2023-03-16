https://ria.ru/20230316/morozy-1858247437.html

Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве

Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве - РИА Новости, 16.03.2023

Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве

Зимние морозы до минус 13 градусов ожидаются в ночное время в столичном регионе на выходных, на дорогах будет образовываться гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T11:48

2023-03-16T11:48

2023-03-16T11:52

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зимние морозы до минус 13 градусов ожидаются в ночное время в столичном регионе на выходных, на дорогах будет образовываться гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные в Москве ночами будет минус 5 - минус 10, местами по области до минус 13. Таким образом в Москве ударят декабрьские морозы, а по области - январские. Кроме того, ночами на дорогах будет образовываться гололедица толщиной 5-7 миллиметров. Днем ночной мороз будет компенсировать солнце и прогрев воздуха - от нуля плюс 5, при этом ночная гололедица будет подтаивает", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что также на выходных ожидается очень высокое атмосферное давление - в субботу до 762 миллиметра ртутного столба. Он отметил, что в перспективе волны тепла будут сменять волны холода, и о стабильной весне говорить пока рано.

https://ria.ru/20230313/sneg-1857449547.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, евгений тишковец