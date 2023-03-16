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Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
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11:48 16.03.2023 (обновлено: 11:52 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/morozy-1858247437.html
Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве
Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве - РИА Новости, 16.03.2023
Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве
Зимние морозы до минус 13 градусов ожидаются в ночное время в столичном регионе на выходных, на дорогах будет образовываться гололедица, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T11:48
2023-03-16T11:52
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зимние морозы до минус 13 градусов ожидаются в ночное время в столичном регионе на выходных, на дорогах будет образовываться гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В выходные в Москве ночами будет минус 5 - минус 10, местами по области до минус 13. Таким образом в Москве ударят декабрьские морозы, а по области - январские. Кроме того, ночами на дорогах будет образовываться гололедица толщиной 5-7 миллиметров. Днем ночной мороз будет компенсировать солнце и прогрев воздуха - от нуля плюс 5, при этом ночная гололедица будет подтаивает", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что также на выходных ожидается очень высокое атмосферное давление - в субботу до 762 миллиметра ртутного столба. Он отметил, что в перспективе волны тепла будут сменять волны холода, и о стабильной весне говорить пока рано.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик предсказал зимние морозы на выходных в Москве

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве ночью в выходные ожидаются морозы до -13 и гололедица

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на микрорайон Митино
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Зимние морозы до минус 13 градусов ожидаются в ночное время в столичном регионе на выходных, на дорогах будет образовываться гололедица, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные в Москве ночами будет минус 5 - минус 10, местами по области до минус 13. Таким образом в Москве ударят декабрьские морозы, а по области - январские. Кроме того, ночами на дорогах будет образовываться гололедица толщиной 5-7 миллиметров. Днем ночной мороз будет компенсировать солнце и прогрев воздуха - от нуля плюс 5, при этом ночная гололедица будет подтаивает", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что также на выходных ожидается очень высокое атмосферное давление - в субботу до 762 миллиметра ртутного столба. Он отметил, что в перспективе волны тепла будут сменять волны холода, и о стабильной весне говорить пока рано.
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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется интенсивное таяние снега
13 марта, 09:46
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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