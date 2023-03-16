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Киев угрожает всем православным монастырям Украины, заявил епископ РПЦ - РИА Новости, 16.03.2023
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Религия
 
06:05 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/monastyri-1858188502.html
Киев угрожает всем православным монастырям Украины, заявил епископ РПЦ
Киев угрожает всем православным монастырям Украины, заявил епископ РПЦ - РИА Новости, 16.03.2023
Киев угрожает всем православным монастырям Украины, заявил епископ РПЦ
Все главные православные святыни, монастыри канонической Украинской православной церкви находятся сейчас под угрозой, украинские власти организуют... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:05
2023-03-16T06:05
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Все главные православные святыни, монастыри канонической Украинской православной церкви находятся сейчас под угрозой, украинские власти организуют последовательные нападки на них, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московская патриархия
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московская Патриархия
Киев угрожает всем православным монастырям Украины, заявил епископ РПЦ

Епископ РПЦ Савва: киевские власти угрожают всем главным православным монастырям Украины

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Все главные православные святыни, монастыри канонической Украинской православной церкви находятся сейчас под угрозой, украинские власти организуют последовательные нападки на них, заявил РИА Новости замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
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"Думаю, что нынешние власти Украины в бесовском омрачении сердец ненавистью к Православной Церкви (УПЦ – ред.) готовы пойти на любые шаги, чтобы причинить ей вред и попытаться склонить её чад к отречению от неё. Не сомневаюсь, что будут последовательные нападки на все главные святыни Малой Руси", - сказал епископ Савва.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Внезапные проверки в храмах стали традицией для чиновников, заявили в УПЦ
13 марта, 18:50
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Православная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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