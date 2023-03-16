https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858258271.html
Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии
Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии - РИА Новости, 16.03.2023
Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании "российского плана" по сближению с Молдавией и допустил, что это... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:22
2023-03-16T12:22
2023-03-16T12:42
молдавия
россия
в мире
дмитрий песков
майя санду
москва
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании "российского плана" по сближению с Молдавией и допустил, что это очередная фальшивка западных СМИ.Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с РФ, в частности, цели до 2022 года якобы предусматривали "нейтрализацию попыток ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Молдавии"."Мне не известно ничего о существовании такого плана, не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о плане Москвы по сближению с Молдавией, о котором пишут немецкие СМИ.Он отметил, что Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных, основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
https://ria.ru/20230315/moldaviya-1858120095.html
https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855615871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, в мире, дмитрий песков, майя санду, москва, владимир зеленский
Молдавия, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Майя Санду, Москва, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии
Песков: Россия сожалеет, что Кишинев поражен русофобской бациллой
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании "российского плана" по сближению с Молдавией и допустил, что это очередная фальшивка западных СМИ.
Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва
якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с РФ, в частности, цели до 2022 года якобы предусматривали "нейтрализацию попыток ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Молдавии".
СМИ рассказали о "плане Кремля" по сближению с Молдавией
"Мне не известно ничего о существовании такого плана, не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о плане Москвы по сближению с Молдавией, о котором пишут немецкие СМИ.
«
"Россия всегда была и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией. Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные, не обоснованные переубеждения в отношении Москвы, они поражены, наверно, такой русофобской инфекцией, бациллой", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли ему о "плане Москвы" по сближению с Молдавией, о котором пишут немецкие СМИ.
Он отметил, что Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных, основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский
утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев
.
Глава российского МИД Сергей Лавров
заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
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