https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858258271.html

Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии

Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии - РИА Новости, 16.03.2023

Песков прокомментировал публикации о "российском плане" по Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании "российского плана" по сближению с Молдавией и допустил, что это... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:22

2023-03-16T12:22

2023-03-16T12:42

молдавия

россия

в мире

дмитрий песков

майя санду

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владимир зеленский

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании "российского плана" по сближению с Молдавией и допустил, что это очередная фальшивка западных СМИ.Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung заявила, что она в числе ряда других СМИ получила в свое распоряжение документы, согласно которым Москва якобы разработала план, предусматривающий сближение Молдавии с РФ, в частности, цели до 2022 года якобы предусматривали "нейтрализацию попыток ограничить деятельность российских и пророссийских СМИ в Молдавии"."Мне не известно ничего о существовании такого плана, не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в западных СМИ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известно ли ему о плане Москвы по сближению с Молдавией, о котором пишут немецкие СМИ.Он отметил, что Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных, основанных на учете интересов и озабоченностей друг друга.Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменения конституционного строя, и призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский утверждал, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии и предупредила об этом Кишинев.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.

https://ria.ru/20230315/moldaviya-1858120095.html

https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855615871.html

молдавия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, в мире, дмитрий песков, майя санду, москва, владимир зеленский