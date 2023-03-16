https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858221497.html
Полиция Молдавии блокирует автобусы с протестующими
Полиция Молдавии блокирует автобусы с протестующими - РИА Новости, 16.03.2023
Полиция Молдавии блокирует автобусы с протестующими
Полиция блокирует автобусы со сторонниками оппозиционной партии "Шор" по всей Молдавии, нарушая их право на протест, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:29
2023-03-16T10:29
2023-03-16T12:44
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кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Полиция блокирует автобусы со сторонниками оппозиционной партии "Шор" по всей Молдавии, нарушая их право на протест, сообщила пресс-служба политсилы.В Кишиневе на четверг запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает в том числе и партия "Шор".Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета граждан за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. Утром в соцсетях появились ролики с участием полицейских, которые останавливают автобусы, выводят из них пассажиров и снимают с транспортных средств регистрационные номера. Оппозиция подчеркнула, что людей возмутило нарушение их права на протест. Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. По оценке экспертов, в Кишиневе задолженность по оплате за газ у потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857590360.html
https://ria.ru/20230316/moldaviya-1858230025.html
https://ria.ru/20230313/moldaviya-1857512033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Полиция Молдавии блокирует автобусы с протестующими
Партия "Шор": полиция Молдавии блокирует автобусы с протестующими на пути в Кишинев
КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости.
Полиция блокирует автобусы со сторонниками оппозиционной партии "Шор" по всей Молдавии, нарушая их право на протест, сообщила пресс-служба
политсилы.
В Кишиневе
на четверг запланирован массовый антиправительственный митинг в рамках акции "Движение за народ", которую поддерживает в том числе и партия "Шор".
Оппозиция заблокировала дороги в разных районах Молдавии
Протестующие призывают правительство оплатить зимние счета граждан за отопление и электричество, а также выступают за отставку руководства страны. Утром в соцсетях появились ролики с участием полицейских, которые останавливают автобусы, выводят из них пассажиров и снимают с транспортных средств регистрационные номера.
«
"Тысячи людей со всех уголков страны не могут попасть на объявленный на сегодня, в 11:00 (12:00 мск), митинг перед зданием парламента, организованный партией "Шор". Сотни автобусов и микроавтобусов, набитых людьми, желающими принять участие в митинге, были остановлены полицией по указанию режима (президента. — Прим. ред.) Санду — партии "Действие и солидарность", — говорится в публикации.
Оппозиция подчеркнула, что людей возмутило нарушение их права на протест.
Додон заявил, что Санду расколола оппозицию Молдавии
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги у населения. По оценке экспертов, в Кишиневе задолженность по оплате за газ у потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70 процентов жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
Шор опроверг заявления властей Молдавии, что за протестами стоит Россия