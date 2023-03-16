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В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения
В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения - РИА Новости, 16.03.2023
В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения
Следователи задержали 33-летнюю мать младенца, который умер от истощения в Сочи, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
2023-03-16T12:17
происшествия
сочи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следователи задержали 33-летнюю мать младенца, который умер от истощения в Сочи, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. "Продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (часть 1 статьи 109 УК РФ). В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, и она задержана", - говорится в сообщении. Уточняется, что женщина 11 февраля 2023 года родила дома и не обращалась в больницу. Кроме того, она не поставила младенца на медицинский учет. Следствие просит суд о домашнем аресте обвиняемой.
https://ria.ru/20230225/rebenok-1854252761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения
Матери младенца, умершего от истощения в Сочи, предъявили обвинения