https://ria.ru/20230316/mladenets-1858256149.html

В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения

В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения - РИА Новости, 16.03.2023

В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения

Следователи задержали 33-летнюю мать младенца, который умер от истощения в Сочи, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщается в телеграм-канале РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:17

2023-03-16T12:17

2023-03-16T12:17

происшествия

сочи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следователи задержали 33-летнюю мать младенца, который умер от истощения в Сочи, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в Сочи было возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи и ухудшения состояния здоровья. Родители решили самостоятельно отвезти младенца в больницу 8 марта, однако он скончался по пути в медучреждение. В сети также появились сообщения, что речь идет о семье известного блогера-сыроеда, который сейчас проживает в Сочи. "Продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (часть 1 статьи 109 УК РФ). В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, и она задержана", - говорится в сообщении. Уточняется, что женщина 11 февраля 2023 года родила дома и не обращалась в больницу. Кроме того, она не поставила младенца на медицинский учет. Следствие просит суд о домашнем аресте обвиняемой.

https://ria.ru/20230225/rebenok-1854252761.html

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)