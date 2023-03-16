https://ria.ru/20230316/mintruda-1858228572.html
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям - РИА Новости, 16.03.2023
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям
Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:47
2023-03-16T10:47
2023-03-16T10:49
россия
санкт-петербург
антон котяков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2c8af68d7c332b158e9ec29c93f210ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил глава министерства Антон Котяков. "В этом году приоритет нашей работы - помощь стратегическим нашим предприятиям. Важно строить как текущую, так и долгосрочную работу в этом направлении", - сказал Котяков в приветственном слове, которое зачитала заместитель министра Елена Мухтиярова в Петербурге на открытии Международного форума труда, который объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования и профсоюзов. По словам министра, особая роль отведена службе занятости, которая превратится в современное кадровое агентство. "Именно комплексная модернизация службы, когда вся ее инфраструктура в регионе обновляется под ключ, будет ключевой темой конференции (на форуме труда - ред.)", - ответил министр. Кроме того, Котяков анонсировал проведение в апреле нового большого проекта "Всероссийская ярмарка трудоустройства".
https://ria.ru/20230315/opk-1858042186.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8eecbf5e8d260be6e4c22d63cc913a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, антон котяков, общество
Россия, Санкт-Петербург, Антон Котяков, Общество
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям
Глава Минтруда Котяков: в 2023 году приоритетом стала помощь стратегическим предприятиям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил глава министерства Антон Котяков.
"В этом году приоритет нашей работы - помощь стратегическим нашим предприятиям. Важно строить как текущую, так и долгосрочную работу в этом направлении", - сказал Котяков в приветственном слове, которое зачитала заместитель министра Елена Мухтиярова в Петербурге
на открытии Международного форума труда, который объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования и профсоюзов.
По словам министра, особая роль отведена службе занятости, которая превратится в современное кадровое агентство. "Именно комплексная модернизация службы, когда вся ее инфраструктура в регионе обновляется под ключ, будет ключевой темой конференции (на форуме труда - ред.)", - ответил министр. Кроме того, Котяков анонсировал проведение в апреле нового большого проекта "Всероссийская ярмарка трудоустройства".
Краснов поручил прокурорам сосредоточить усилия на модернизации ОПК