https://ria.ru/20230316/mintruda-1858228572.html

В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям

В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям - РИА Новости, 16.03.2023

В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям

Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:47

2023-03-16T10:47

2023-03-16T10:49

россия

санкт-петербург

антон котяков

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил глава министерства Антон Котяков. "В этом году приоритет нашей работы - помощь стратегическим нашим предприятиям. Важно строить как текущую, так и долгосрочную работу в этом направлении", - сказал Котяков в приветственном слове, которое зачитала заместитель министра Елена Мухтиярова в Петербурге на открытии Международного форума труда, который объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования и профсоюзов. По словам министра, особая роль отведена службе занятости, которая превратится в современное кадровое агентство. "Именно комплексная модернизация службы, когда вся ее инфраструктура в регионе обновляется под ключ, будет ключевой темой конференции (на форуме труда - ред.)", - ответил министр. Кроме того, Котяков анонсировал проведение в апреле нового большого проекта "Всероссийская ярмарка трудоустройства".

https://ria.ru/20230315/opk-1858042186.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, антон котяков, общество