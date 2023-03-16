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В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям - РИА Новости, 16.03.2023
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10:47 16.03.2023 (обновлено: 10:49 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/mintruda-1858228572.html
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям - РИА Новости, 16.03.2023
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям
Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T10:47
2023-03-16T10:49
россия
санкт-петербург
антон котяков
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил глава министерства Антон Котяков. "В этом году приоритет нашей работы - помощь стратегическим нашим предприятиям. Важно строить как текущую, так и долгосрочную работу в этом направлении", - сказал Котяков в приветственном слове, которое зачитала заместитель министра Елена Мухтиярова в Петербурге на открытии Международного форума труда, который объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования и профсоюзов. По словам министра, особая роль отведена службе занятости, которая превратится в современное кадровое агентство. "Именно комплексная модернизация службы, когда вся ее инфраструктура в регионе обновляется под ключ, будет ключевой темой конференции (на форуме труда - ред.)", - ответил министр. Кроме того, Котяков анонсировал проведение в апреле нового большого проекта "Всероссийская ярмарка трудоустройства".
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россия, санкт-петербург, антон котяков, общество
Россия, Санкт-Петербург, Антон Котяков, Общество
В Минтруде рассказали о помощи стратегическим предприятиям

Глава Минтруда Котяков: в 2023 году приоритетом стала помощь стратегическим предприятиям

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Помощь стратегическим предприятиям - это приоритет работы Минтруда России на 2023 год, сейчас важно строить долгосрочную работу в этом направлении, сообщил глава министерства Антон Котяков.
"В этом году приоритет нашей работы - помощь стратегическим нашим предприятиям. Важно строить как текущую, так и долгосрочную работу в этом направлении", - сказал Котяков в приветственном слове, которое зачитала заместитель министра Елена Мухтиярова в Петербурге на открытии Международного форума труда, который объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования и профсоюзов.
По словам министра, особая роль отведена службе занятости, которая превратится в современное кадровое агентство. "Именно комплексная модернизация службы, когда вся ее инфраструктура в регионе обновляется под ключ, будет ключевой темой конференции (на форуме труда - ред.)", - ответил министр. Кроме того, Котяков анонсировал проведение в апреле нового большого проекта "Всероссийская ярмарка трудоустройства".
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РоссияСанкт-ПетербургАнтон КотяковОбщество
 
 
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