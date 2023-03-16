https://ria.ru/20230316/mig-1858332256.html
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни - РИА Новости, 16.03.2023
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни
Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:16
2023-03-16T15:16
2023-03-16T15:50
специальная военная операция на украине
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миг-29
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петр павел
чехия
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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом."Остальные самолеты в настоящее время проходят сервис, будут подготовлены и будут успешно переданы", — добавил он, отметив, что всего у республики в запасе более десяти МиГ-29.Дуда пояснил, что речь идет об истребителях, в свое время доставшихся Польше от армии ГДР. "Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования", — отметил Дуда.По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.До этого Варшава информировала, что уже передала Украине запчасти для МиГ-29.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html
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в мире, польша, украина, миг-29, анджей дуда, петр павел, чехия, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МиГ-29, Анджей Дуда, Петр Павел, Чехия, Сергей Лавров, Россия, НАТО
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни
Президент Дуда: Польша передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни
ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.
"Остальные самолеты в настоящее время проходят сервис, будут подготовлены и будут успешно переданы", — добавил он, отметив, что всего у республики в запасе более десяти МиГ-29.
Решающая битва за Россию назначена на весну
Дуда пояснил, что речь идет об истребителях, в свое время доставшихся Польше от армии ГДР.
"Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования", — отметил Дуда.
По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
Италия может передать Украине боевые самолеты
До этого Варшава информировала, что уже передала Украине запчасти для МиГ-29.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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