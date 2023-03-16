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Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни - РИА Новости, 16.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 16.03.2023 (обновлено: 15:50 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/mig-1858332256.html
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни - РИА Новости, 16.03.2023
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни
Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:16
2023-03-16T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
миг-29
анджей дуда
петр павел
чехия
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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом."Остальные самолеты в настоящее время проходят сервис, будут подготовлены и будут успешно переданы", — добавил он, отметив, что всего у республики в запасе более десяти МиГ-29.Дуда пояснил, что речь идет об истребителях, в свое время доставшихся Польше от армии ГДР. "Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования", — отметил Дуда.По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.До этого Варшава информировала, что уже передала Украине запчасти для МиГ-29.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html
https://ria.ru/20230315/mig-1858060494.html
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в мире, польша, украина, миг-29, анджей дуда, петр павел, чехия, сергей лавров, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, МиГ-29, Анджей Дуда, Петр Павел, Чехия, Сергей Лавров, Россия, НАТО
Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни

Президент Дуда: Польша передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни

© AP Photo / Alexander Ermochenko Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Alexander Ermochenko
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом.
"Остальные самолеты в настоящее время проходят сервис, будут подготовлены и будут успешно переданы", — добавил он, отметив, что всего у республики в запасе более десяти МиГ-29.
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Дуда пояснил, что речь идет об истребителях, в свое время доставшихся Польше от армии ГДР.
"Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования", — отметил Дуда.
По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
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До этого Варшава информировала, что уже передала Украине запчасти для МиГ-29.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМиГ-29Анджей ДудаПетр ПавелЧехияСергей ЛавровРоссияНАТО
 
 
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