https://ria.ru/20230316/mig-1858332256.html

Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни

Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни - РИА Новости, 16.03.2023

Польша передаст Украине первые четыре МиГ-29 в ближайшие дни

Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:16

2023-03-16T15:16

2023-03-16T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

польша

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анджей дуда

петр павел

чехия

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ВАРШАВА, 16 мар — РИА Новости. Польша в ближайшие дни передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29, заявил глава страны Анджей Дуда после встречи с президентом Чехии Петром Павелом."Остальные самолеты в настоящее время проходят сервис, будут подготовлены и будут успешно переданы", — добавил он, отметив, что всего у республики в запасе более десяти МиГ-29.Дуда пояснил, что речь идет об истребителях, в свое время доставшихся Польше от армии ГДР. "Они еще функционируют в нашей противовоздушной обороне, но это последние годы их функционирования", — отметил Дуда.По последним данным, Польша имеет на вооружении 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.До этого Варшава информировала, что уже передала Украине запчасти для МиГ-29.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

https://ria.ru/20230220/samolety-1853162450.html

https://ria.ru/20230315/mig-1858060494.html

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украина

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