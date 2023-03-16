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СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро - РИА Новости, 16.03.2023
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19:01 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/metro-1858417626.html
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро
Польша подарит Киеву партию вагонов из метро Варшавы, сделанных в СССР в 70-х годах прошлого века, сообщает телеграм-канал украинского ТВ-канала "Пятый". РИА Новости, 16.03.2023
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в мире
польша
киев
варшава
украина
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Польша подарит Киеву партию вагонов из метро Варшавы, сделанных в СССР в 70-х годах прошлого века, сообщает телеграм-канал украинского ТВ-канала "Пятый". "Польша подарит Киеву варшавские вагоны метро советского производства 70-80-х годов стоимостью в 40 миллионов злотых (около 9 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/metro-1844302431.html
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в мире, польша, киев, варшава, украина
В мире, Польша, Киев, Варшава, Украина
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро

"Пятый канал" сообщил, что Польша подарит Киеву партию советских вагонов метро

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗакрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Закрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Польша подарит Киеву партию вагонов из метро Варшавы, сделанных в СССР в 70-х годах прошлого века, сообщает телеграм-канал украинского ТВ-канала "Пятый".
"Польша подарит Киеву варшавские вагоны метро советского производства 70-80-х годов стоимостью в 40 миллионов злотых (около 9 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Станция Площадь Независимости Киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Киев получит от Варшавы 60 вагонов метро
12 января, 10:23
 
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