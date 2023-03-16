https://ria.ru/20230316/metro-1858417626.html
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро
Польша подарит Киеву партию вагонов из метро Варшавы, сделанных в СССР в 70-х годах прошлого века, сообщает телеграм-канал украинского ТВ-канала "Пятый". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:01
2023-03-16T19:01
2023-03-16T19:01
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Польша подарит Киеву партию вагонов из метро Варшавы, сделанных в СССР в 70-х годах прошлого века, сообщает телеграм-канал украинского ТВ-канала "Пятый". "Польша подарит Киеву варшавские вагоны метро советского производства 70-80-х годов стоимостью в 40 миллионов злотых (около 9 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230112/metro-1844302431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Польша, Киев, Варшава, Украина
СМИ: Польша передаст Киеву партию советских вагонов метро
"Пятый канал" сообщил, что Польша подарит Киеву партию советских вагонов метро