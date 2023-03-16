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Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной - РИА Новости, 16.03.2023
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19:23 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/melanshon-1858421906.html
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной - РИА Новости, 16.03.2023
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной
Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что принятая в стране пенсионная реформа не имеет законной силы, так как не была поддержана РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:23
2023-03-16T19:23
франция
в мире
жан-люк меланшон
элизабет борн
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что принятая в стране пенсионная реформа не имеет законной силы, так как не была поддержана голосованием ни среди депутатов национального собрания, ни среди жителей страны. Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход голосования в парламенте, где у президента Эммануэля Макрона нет достаточной поддержки депутатов. "Она (реформа – ред.) была принята… только сенатом. Ни французами, ни национальным собранием, ни профсоюзами, ни другими объединениями работников. В итоге этот правовой акт не имеет законной силы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после объявления о принятии реформы. Кроме того, Меланшон заявил о намерении выдвинуть вотум недоверия правительству. Ранее о таком намерении заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.
https://ria.ru/20230316/frantsiya-1858387370.html
https://ria.ru/20230307/frantsiya-1856185232.html
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франция, в мире, жан-люк меланшон, элизабет борн, эммануэль макрон, марин ле пен
Франция, В мире, Жан-Люк Меланшон, Элизабет Борн, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен
Меланшон назвал принятую во Франции пенсионную реформу незаконной

Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Меланшон назвал пенсионную реформу незаконной

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЖан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Жан-Люк Меланшон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что принятая в стране пенсионная реформа не имеет законной силы, так как не была поддержана голосованием ни среди депутатов национального собрания, ни среди жителей страны.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет в обход голосования в парламенте, где у президента Эммануэля Макрона нет достаточной поддержки депутатов.
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"Она (реформа – ред.) была принята… только сенатом. Ни французами, ни национальным собранием, ни профсоюзами, ни другими объединениями работников. В итоге этот правовой акт не имеет законной силы", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после объявления о принятии реформы.
Кроме того, Меланшон заявил о намерении выдвинуть вотум недоверия правительству. Ранее о таком намерении заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет вместо нынешних 62.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За два месяца во Франции прошли уже восемь общенациональных забастовок, на фоне которых профсоюзы провели сотни манифестаций. Большинство из них собирали более миллиона участников по всей стране. Акции протеста сопровождались погромами и столкновениями страж порядка с протестующими.
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