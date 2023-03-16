https://ria.ru/20230316/mask-1858188342.html

Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником

Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023

Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:05

2023-03-16T06:05

2023-03-16T12:07

в мире

сша

черное море

россия

сергей лавров

илон маск

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море."!" — написал бизнесмен под постом одного из пользователей, посвященном инциденту.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, якобы протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности.По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил глава МИД, их заявления расходятся с делом.

https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858185175.html

https://ria.ru/20230316/ssha-1858180721.html

сша

черное море

россия

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в мире, сша, черное море, россия, сергей лавров, илон маск, инцидент с американским беспилотником над черным морем