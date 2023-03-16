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Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником
Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником - РИА Новости, 16.03.2023
Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:05
2023-03-16T06:05
2023-03-16T12:07
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сергей лавров
илон маск
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США в Черном море."!" — написал бизнесмен под постом одного из пользователей, посвященном инциденту.Минобороны России ранее сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Власти США утверждают, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, якобы протаранил российский истребитель.Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Вашингтон не принимает во внимание тот факт, что после начала спецоперации на Украине в прибрежных районах Черного моря действуют ограничения для полетов. Он указал, что подобные действия США выглядят как провокация, направленная на рост напряженности.По словам министра, в Штатах постоянно говорят о том, что они — ответственная держава, заинтересованная в стратегической стабильности. Тем не менее, как отметил глава МИД, их заявления расходятся с делом.
https://ria.ru/20230316/bespilotnik-1858185175.html
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в мире, сша, черное море, россия, сергей лавров, илон маск, инцидент с американским беспилотником над черным морем
В мире, США, Черное море, Россия, Сергей Лавров, Илон Маск, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Маск одним символом отреагировал на инцидент с американским беспилотником
Илон Маск отреагировал на падение американского MQ-9 твитом с восклицательным знаком