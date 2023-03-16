https://ria.ru/20230316/makron-1858333369.html

Макрон хочет "перевооружить" французскую дипломатию

Макрон хочет "перевооружить" французскую дипломатию - РИА Новости, 16.03.2023

Макрон хочет "перевооружить" французскую дипломатию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении "перевооружить" французскую дипломатию на фоне событий на Украине, на что французскому МИД будет... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:18

2023-03-16T15:18

2023-03-16T15:18

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украина

франция

эммануэль макрон

евросоюз

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ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении "перевооружить" французскую дипломатию на фоне событий на Украине, на что французскому МИД будет дополнительно выделено 7,9 миллиарда евро в 2024-2027 годах. "Я хочу полного перевооружения нашей дипломатии в соответствии с нашими амбициями. В следующие 4 года персонал министерства иностранных дел будет увеличен на 700 человек, я также решил увеличить его бюджет на 20%, до 7,9 миллиарда евро", - заявил Макрон, выступая во французском внешнеполитическом ведомстве в четверг. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter. Он отметил, что на фоне конфликта на Украине для ЕС как никогда важно "сохранять независимою и последовательную дипломатию". "Мы должны быть в состоянии служить нашим интересам и защищать наши приоритеты и наше влияние. Ближайшие годы и месяцы будут решающими для Европы и ее стратегической автономии. 2024 год будет решающим. Также без сомнения он станет ключевым годом для конфликта на Украине. Будут выборы в ЕС и в США. Это вопрос силы демократии в мире, который сейчас перекраивается. Автократии и региональные авторитарные режимы не должны оказаться эффективнее и сильнее нас, мы не можем проиграть в этой борьбе", - сказал Макрон.

https://ria.ru/20230313/prizyv-1857437585.html

https://ria.ru/20230307/pomosch-1856500163.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз