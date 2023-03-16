https://ria.ru/20230316/lgoty-1858401695.html
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД - РИА Новости, 16.03.2023
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД
Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:13
2023-03-16T18:13
2023-03-16T18:13
экономика
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
россия
партия "новые люди"
правительство рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать реализацию мер в десятидневный срок, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. По его словам, Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития за 10 дней проработать шаги по реализации инициативы.
https://ria.ru/20230221/lgota-1853402963.html
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экономика, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, россия, партия "новые люди", правительство рф
Экономика, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Россия, Партия "Новые люди", Правительство РФ
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД
Госдума: правительство поддержало идею налоговых льгот за инвестиции в российские стартапы