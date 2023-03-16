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Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД - РИА Новости, 16.03.2023
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18:13 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/lgoty-1858401695.html
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД - РИА Новости, 16.03.2023
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД
Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T18:13
2023-03-16T18:13
экономика
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
россия
партия "новые люди"
правительство рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать реализацию мер в десятидневный срок, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. По его словам, Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития за 10 дней проработать шаги по реализации инициативы.
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экономика, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, россия, партия "новые люди", правительство рф
Экономика, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Михаил Мишустин, Россия, Партия "Новые люди", Правительство РФ
Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД

Госдума: правительство поддержало идею налоговых льгот за инвестиции в российские стартапы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать реализацию мер в десятидневный срок, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков.
«
"Правительство РФ готово поддержать инициативу партии "Новые люди" о налоговых льготах для компаний, которые делают венчурные инвестиции в отечественные стартапы", - сообщил политик по итогам закрытой части встречи партии с правительством РФ.
По его словам, Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития за 10 дней проработать шаги по реализации инициативы.
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ЭкономикаГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Михаил МишустинРоссияПартия "Новые люди"Правительство РФ
 
 
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