https://ria.ru/20230316/lgoty-1858401695.html

Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД

Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД - РИА Новости, 16.03.2023

Правительство поддержало идею льгот за инвестиции в стартапы, сообщили в ГД

Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T18:13

2023-03-16T18:13

2023-03-16T18:13

экономика

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

россия

партия "новые люди"

правительство рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ поддержало инициативу о налоговых льготах для компаний, делающих венчурные инвестиции в отечественные стартапы, глава кабмина Михаил Мишустин поручил проработать реализацию мер в десятидневный срок, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков. По его словам, Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития за 10 дней проработать шаги по реализации инициативы.

https://ria.ru/20230221/lgota-1853402963.html

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экономика, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, россия, партия "новые люди", правительство рф