https://ria.ru/20230316/lenoblast-1858298479.html

В Ленобласти создадут должность советника губернатора по делам инвалидов

В Ленобласти создадут должность советника губернатора по делам инвалидов - РИА Новости, 16.03.2023

В Ленобласти создадут должность советника губернатора по делам инвалидов

В Ленинградской области в ближайшее время в регионе будет создана должность советника губернатора по делам инвалидов на общественных началах, а также... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:18

2023-03-16T14:18

2023-03-16T14:18

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшее время в регионе будет создана должность советника губернатора по делам инвалидов на общественных началах, а также разработана единая система льгот для посещения спортивных учреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующие поручения были даны губернатором региона Александром Дрозденко на традиционной встрече с представителями организаций инвалидов в Доме правительства Ленинградской области."Откровенный разговор за одним столом – эффективный метод для того, чтобы смотреть, как работает наша государственная поддержка инвалидов. Где-то в ручном режиме скорректировать, где-то принять системное решение. Счастлив быть сопричастным к улучшению мер поддержки людей с инвалидностью в нашем регионе", ― подчеркнул Дрозденко.На встрече, рассказали в пресс-службе областной администрации, обсудили необходимость проработки каналов реализации мебели, производимой инвалидами. Губернатор поручил профильным комитетам помочь с оформлением продукции на рынке, чтобы повысить конкурентоспособность. Кроме того, было решено увеличить с трех месяцев до полугода срок возмещения предприятиям части затрат при трудоустройстве инвалидов."Представители общественных организаций инвалидов затронули вопрос прохождения ежегодной Медико-судебной экспертизы. Губернатор поручил организовать удобную систему врачебных комиссий. А для расширения возможностей технологии "Социальное такси" ― разработать систему частичной компенсации стоимости поездок", - подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230306/zdravookhranenie-1856216419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко