https://ria.ru/20230316/lenoblast-1858298479.html
В Ленобласти создадут должность советника губернатора по делам инвалидов
В Ленобласти создадут должность советника губернатора по делам инвалидов - РИА Новости, 16.03.2023
В Ленобласти создадут должность советника губернатора по делам инвалидов
В Ленинградской области в ближайшее время в регионе будет создана должность советника губернатора по делам инвалидов на общественных началах, а также... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:18
2023-03-16T14:18
2023-03-16T14:18
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшее время в регионе будет создана должность советника губернатора по делам инвалидов на общественных началах, а также разработана единая система льгот для посещения спортивных учреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Соответствующие поручения были даны губернатором региона Александром Дрозденко на традиционной встрече с представителями организаций инвалидов в Доме правительства Ленинградской области."Откровенный разговор за одним столом – эффективный метод для того, чтобы смотреть, как работает наша государственная поддержка инвалидов. Где-то в ручном режиме скорректировать, где-то принять системное решение. Счастлив быть сопричастным к улучшению мер поддержки людей с инвалидностью в нашем регионе", ― подчеркнул Дрозденко.На встрече, рассказали в пресс-службе областной администрации, обсудили необходимость проработки каналов реализации мебели, производимой инвалидами. Губернатор поручил профильным комитетам помочь с оформлением продукции на рынке, чтобы повысить конкурентоспособность. Кроме того, было решено увеличить с трех месяцев до полугода срок возмещения предприятиям части затрат при трудоустройстве инвалидов."Представители общественных организаций инвалидов затронули вопрос прохождения ежегодной Медико-судебной экспертизы. Губернатор поручил организовать удобную систему врачебных комиссий. А для расширения возможностей технологии "Социальное такси" ― разработать систему частичной компенсации стоимости поездок", - подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230306/zdravookhranenie-1856216419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
Ленинградская область , Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшее время в регионе будет создана должность советника губернатора по делам инвалидов на общественных началах, а также разработана единая система льгот для посещения спортивных учреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующие поручения были даны губернатором региона Александром Дрозденко
на традиционной встрече с представителями организаций инвалидов в Доме правительства Ленинградской области.
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"Откровенный разговор за одним столом – эффективный метод для того, чтобы смотреть, как работает наша государственная поддержка инвалидов. Где-то в ручном режиме скорректировать, где-то принять системное решение. Счастлив быть сопричастным к улучшению мер поддержки людей с инвалидностью в нашем регионе", ― подчеркнул Дрозденко.
На встрече, рассказали в пресс-службе областной администрации, обсудили необходимость проработки каналов реализации мебели, производимой инвалидами. Губернатор поручил профильным комитетам помочь с оформлением продукции на рынке, чтобы повысить конкурентоспособность. Кроме того, было решено увеличить с трех месяцев до полугода срок возмещения предприятиям части затрат при трудоустройстве инвалидов.
"Представители общественных организаций инвалидов затронули вопрос прохождения ежегодной Медико-судебной экспертизы. Губернатор поручил организовать удобную систему врачебных комиссий. А для расширения возможностей технологии "Социальное такси" ― разработать систему частичной компенсации стоимости поездок", - подытожили в пресс-службе.