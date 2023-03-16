https://ria.ru/20230316/legion-1858333495.html

Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим

Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим - РИА Новости, 16.03.2023

Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим

Верховный суд РФ в четверг признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T15:18

2023-03-16T15:18

2023-03-16T15:22

россия

безопасность

верховный суд рф

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион "Свобода России"* (другой вариант наименования - "Легион Свобода России"*) террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации", - огласил решение судья. С иском в суд обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников - до десяти лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. При этом статья освобождает от наказания лиц, которые не совершили других преступлений и добровольно вышли из организации и сообщившим о нем в правоохранительные органы. Сделать это необходимо до задержания или начала следственных и процессуальных действий.По оценке обвинения, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов.В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России"*, связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).* Запрещенная в России террористическая организация** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230215/vlasovtsy-1851990207.html

https://ria.ru/20230117/prigovor-1845522475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, верховный суд рф, игорь краснов, генеральная прокуратура рф