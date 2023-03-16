https://ria.ru/20230316/legion-1858333495.html
Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим
Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим - РИА Новости, 16.03.2023
Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим
Верховный суд РФ в четверг признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T15:18
2023-03-16T15:18
2023-03-16T15:22
россия
безопасность
верховный суд рф
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион "Свобода России"* (другой вариант наименования - "Легион Свобода России"*) террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации", - огласил решение судья. С иском в суд обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно". Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников - до десяти лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. При этом статья освобождает от наказания лиц, которые не совершили других преступлений и добровольно вышли из организации и сообщившим о нем в правоохранительные органы. Сделать это необходимо до задержания или начала следственных и процессуальных действий.По оценке обвинения, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов.В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России"*, связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев** (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).* Запрещенная в России террористическая организация** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, верховный суд рф, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
Россия, Безопасность, Верховный суд РФ, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим
Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористической организацией и запретил
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал террористическим и запретил в России украинский "Легион "Свобода России", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить: признать украинское военизированное объединение Легион "Свобода России"* (другой вариант наименования - "Легион Свобода России"*) террористической организацией и запретить ее деятельность на территории Российской Федерации", - огласил решение судья. С иском в суд обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "секретно".
Что России делать с новыми власовцами
Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Санкция статьи для рядовых участников - до десяти лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет. При этом статья освобождает от наказания лиц, которые не совершили других преступлений и добровольно вышли из организации и сообщившим о нем в правоохранительные органы. Сделать это необходимо до задержания или начала следственных и процессуальных действий.
По оценке обвинения, "Легион"* создан на Украине
"с целью подрыва основ конституционного России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов.
В сентябре 2022 года источник РИА Новости в силовых структурах сообщал о проводимых в Москве
обысках у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России"*, связанного с украинскими националистами. По версии правоохранителей, легион консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев
** (признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).
* Запрещенная в России террористическая организация
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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