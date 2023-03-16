https://ria.ru/20230316/lavra-1858275730.html
Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре
Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 16.03.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре
Ультиматум украинских властей насельникам Киево-Печерской лавры – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – представляется... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T13:08
2023-03-16T13:08
2023-03-16T13:11
религия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ультиматум украинских властей насельникам Киево-Печерской лавры – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – представляется чудовищным деянием, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении в связи с ситуацией в лавре (имеется в распоряжении РИА Новости). Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". "Ультиматум государственных властей (Украины – ред.) в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", - сказал патриарх Кирилл. Он также назвал непрозрачной работу украинской госкомиссии, которая ранее установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. "Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря, имела непрозрачный характер и ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры. Эта цель не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представители иных религиозных организаций Украины", - подчеркнул патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ напомнил, что Киево-Печерская лавра была основана в XI веке, это первый монастырь Киевской Руси. "Этот монастырь – родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальной культуры. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси – "Повесть временных лет", - подчеркнул глава Русской церкви. Патриарх Кирилл рассказал, что обитель неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и гонений на христиан, "но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в XX столетии монашествующих лавры изгоняли из монастыря". "Новые поколения монахов вновь возродили обитель и приложили колоссальные труды и большие средства при минимальной помощи (украинского – ред.) государства, а то и при отсутствии таковой, к реставрации обители, восстановлению отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное – к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html
https://ria.ru/20230315/ugrozy-1858164244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, религия
Религия, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре
Патриарх Кирилл назвал ультиматум по Киево-Печерской лавре чудовищным деянием
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ультиматум украинских властей насельникам Киево-Печерской лавры – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – представляется чудовищным деянием, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении в связи с ситуацией в лавре (имеется в распоряжении РИА Новости).
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
, а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение".
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"Ультиматум государственных властей (Украины – ред.) в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", - сказал патриарх Кирилл.
Он также назвал непрозрачной работу украинской госкомиссии, которая ранее установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. "Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря, имела непрозрачный характер и ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры. Эта цель не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представители иных религиозных организаций Украины", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Предстоятель РПЦ
напомнил, что Киево-Печерская лавра была основана в XI веке, это первый монастырь Киевской Руси. "Этот монастырь – родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальной культуры. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси – "Повесть временных лет", - подчеркнул глава Русской церкви.
Патриарх Кирилл рассказал, что обитель неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и гонений на христиан, "но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в XX столетии монашествующих лавры изгоняли из монастыря".
"Новые поколения монахов вновь возродили обитель и приложили колоссальные труды и большие средства при минимальной помощи (украинского – ред.) государства, а то и при отсутствии таковой, к реставрации обители, восстановлению отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное – к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни", - заключил патриарх Кирилл.
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