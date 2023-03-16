https://ria.ru/20230316/lavra-1858275730.html

Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре

Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 16.03.2023

Патриарх Кирилл прокомментировал ультиматум по Киево-Печерской лавре

Ультиматум украинских властей насельникам Киево-Печерской лавры – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – представляется... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:08

2023-03-16T13:08

2023-03-16T13:11

религия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

православная церковь украины (пцу)

русская православная церковь

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857249178_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e333f879c911eaca8d6ba4892e1f0b71.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Ультиматум украинских властей насельникам Киево-Печерской лавры – покинуть ее или перейти в раскольническую Православную церковь Украины – представляется чудовищным деянием, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении в связи с ситуацией в лавре (имеется в распоряжении РИА Новости). Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". "Ультиматум государственных властей (Украины – ред.) в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", - сказал патриарх Кирилл. Он также назвал непрозрачной работу украинской госкомиссии, которая ранее установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества. "Работа некоей комиссии по поиску нарушений в хозяйственной деятельности монастыря, имела непрозрачный характер и ее репрессивная цель – полное изгнание монашествующих из лавры. Эта цель не скрывалась государственными чиновниками и находящимися под влиянием светских властей представители иных религиозных организаций Украины", - подчеркнул патриарх Кирилл. Предстоятель РПЦ напомнил, что Киево-Печерская лавра была основана в XI веке, это первый монастырь Киевской Руси. "Этот монастырь – родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальной культуры. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси – "Повесть временных лет", - подчеркнул глава Русской церкви. Патриарх Кирилл рассказал, что обитель неоднократно страдала от набегов, иноземных завоеваний и гонений на христиан, "но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в XX столетии монашествующих лавры изгоняли из монастыря". "Новые поколения монахов вновь возродили обитель и приложили колоссальные труды и большие средства при минимальной помощи (украинского – ред.) государства, а то и при отсутствии таковой, к реставрации обители, восстановлению отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное – к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html

https://ria.ru/20230315/ugrozy-1858164244.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, религия