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В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.03.2023
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Религия
 
12:34 16.03.2023 (обновлено: 15:34 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/lavra-1858262648.html
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 16.03.2023
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры
Кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры почернели после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины, заявил наместник... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:34
2023-03-16T15:34
религия
справки
украина
ссср
россия
иисус христос
православная церковь украины (пцу)
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры почернели после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины, заявил наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в обращении к властям Украины. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Лавры, в которых разрешили совершить "богослужение" раскольникам из "Православной церкви Украины". На видео, снятом в Лавре (имеется в распоряжении РИА Новости), видно, что это не тень, цвет покрытия крестов изменился, они почернели. "Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство (кража церковных святынь)", — сказал митрополит Павел. По его словам, почернение крестов означает, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". Церковь считается апостольской, то есть священство передается напрямую от апостолов — учеников Иисуса Христа. Как говорят священники, в ПЦУ этой преемственности нет, а служащие с раскольниками настоящие священники также уходят в раскол.Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины, а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло Киево-Печерскую лавру в список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник Лавры — митрополит Павел (Лебедь). Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, — началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230315/sinod-1858162278.html
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справки, украина, ссср, россия, иисус христос, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, юнеско
Религия, Справки, Украина, СССР, Россия, Иисус Христос, Православная церковь Украины (ПЦУ), Русская православная церковь, ЮНЕСКО
В УПЦ рассказали о "почерневших" крестах на храме Киево-Печерской лавры

В УПЦ заявили, что кресты на храме Киево-Печерской лавры почернели после передачи ПЦУ

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYВид на Киев из Киево-Печерской лавры
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры почернели после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины, заявил наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) в обращении к властям Украины.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор — главный храм Лавры, в которых разрешили совершить "богослужение" раскольникам из "Православной церкви Украины". На видео, снятом в Лавре (имеется в распоряжении РИА Новости), видно, что это не тень, цвет покрытия крестов изменился, они почернели.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
15 марта, 18:59
"Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство (кража церковных святынь)", — сказал митрополит Павел.
По его словам, почернение крестов означает, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". Церковь считается апостольской, то есть священство передается напрямую от апостолов — учеников Иисуса Христа. Как говорят священники, в ПЦУ этой преемственности нет, а служащие с раскольниками настоящие священники также уходят в раскол.
Ранее национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений она не привела. После министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины, а "совместная работа специалистов и правоохранителей простимулирует такое их решение". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 марта обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов УПЦ, репрессивными.
Сотрудники СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Внезапные проверки в храмах стали традицией для чиновников, заявили в УПЦ
13 марта, 18:50
Киево-Печерская лавра — монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году — ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесло Киево-Печерскую лавру в список памятников всемирного наследия. С 1994 года и до сего дня наместник Лавры — митрополит Павел (Лебедь).
Давление на каноническую Украинскую православную церковь — крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, — началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" — конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Киев угрожает всем православным монастырям Украины, заявил епископ РПЦ
Вчера, 06:05
 
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