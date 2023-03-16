https://ria.ru/20230316/latviya-1858203249.html

Латыши все еще хотят увековечить память членов СС в России, считает историк

Латыши все еще хотят увековечить память членов СС в России, считает историк - РИА Новости, 16.03.2023

Латыши все еще хотят увековечить память членов СС в России, считает историк

Латышские последователи карателей времен Великой Отечественной войны до сих пор грезят о восстановлении в Череповце Вологодской области стелы в честь погибших... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:11

2023-03-16T09:11

2023-03-16T11:18

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Латышские последователи карателей времен Великой Отечественной войны до сих пор грезят о восстановлении в Череповце Вологодской области стелы в честь погибших там в лагерных госпиталях бывших членов Латышского легиона СС, заявил РИА Новости череповецкий историк, автор книг по истории органов безопасности Сергей Кононов. Стелу в память о бывших латышских военнопленных, умерших в советских лагерях, поставили в Череповце на рубеже 2000-х годов, отметил он. "Но никто не ставил вопрос, кто они такие. Никто не обращал внимания", — добавил историк. Несколько лет назад монумент снесли. "И когда я узнал, что латыши собираются восстанавливать стелу, я решил заняться изучением этого вопроса. В прошлом году я получил от Российского государственного военного архива документы в ответ на свой запрос по фамилиям умерших в лагерях", — сказал Кононов. В составленном на основе сведений из РГВА списке латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД для военнопленных, умерших в госпиталях и отмеченных на бывшей стеле, — более 40 фамилий. По его словам, возраст этих бывших латышских эсэсовцев — от 26 до 35 лет, большинство из них в 1930-х годах служили в латвийской армии. "Большинство рядовые, но есть и ефрейторы. Есть те, кто имел грамотность три класса, но есть и грамотные на уровне 6-7 классов, что было достаточно для того времени. Там главным образом сельские жители, но есть и рабочие", — добавил собеседник агентства. По словам Кононова, представители Латвии в свое время регулярно посещали Череповец. "За ними стоят правительственные структуры, поскольку в Латвии реализуется государственная политика по возрождению нацизма, гордости за совместные действия с гитлеровцами в годы войны", — отметил собеседник агентства. Восстановление стелы ни в коем случае не допустимо, подчеркнул Кононов. Латышский легион СС создало командование нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. В целом под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС. В Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона СС. Каждый год в этот день в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России. К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное в Новгородской области. В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах. Солецкий районный суд Новгородской области 27 октября 2020 года признал массовые убийства, совершенные в районе Жестяной Горки геноцидом, то есть преступлением, не имеющем срока давности. Установление судом данного факта, имеющего юридическое значение, делает возможным проведение СК полноценного расследования тех событий и розыска злоумышленников, некоторые из которых могут еще быть живы.

https://ria.ru/20230126/kontslager-1847684954.html

https://ria.ru/20230315/karateli-1857953320.html

https://ria.ru/20220127/voyna-1769801214.html

https://ria.ru/20220316/voyna-1778412753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, латвия, череповец, генрих гиммлер, следственный комитет россии (ск рф)