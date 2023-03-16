Латыши все еще хотят увековечить память членов СС в России, считает историк
Историк Кононов: латышские последователи членов СС хотят увековечить их память в России
© Sputnik | Перейти в медиабанкСторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге
© Sputnik
Сторонники латышского легиона Waffen-SS возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Латышские последователи карателей времен Великой Отечественной войны до сих пор грезят о восстановлении в Череповце Вологодской области стелы в честь погибших там в лагерных госпиталях бывших членов Латышского легиона СС, заявил РИА Новости череповецкий историк, автор книг по истории органов безопасности Сергей Кононов.
Стелу в память о бывших латышских военнопленных, умерших в советских лагерях, поставили в Череповце на рубеже 2000-х годов, отметил он.
© Российский государственный военный архивОпросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
1 из 4
© Российский государственный военный архивОпросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
2 из 4
© Российский государственный военный архивОпросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
3 из 4
© Российский государственный военный архивОпросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
4 из 4
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
1 из 4
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
2 из 4
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
3 из 4
Опросный лист латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД
© Российский государственный военный архив
4 из 4
"Но никто не ставил вопрос, кто они такие. Никто не обращал внимания", — добавил историк.
Несколько лет назад монумент снесли.
"И когда я узнал, что латыши собираются восстанавливать стелу, я решил заняться изучением этого вопроса. В прошлом году я получил от Российского государственного военного архива документы в ответ на свой запрос по фамилиям умерших в лагерях", — сказал Кононов.
В составленном на основе сведений из РГВА списке латышских заключенных Череповецкого лагеря НКВД для военнопленных, умерших в госпиталях и отмеченных на бывшей стеле, — более 40 фамилий.
«
"Я систематизировал, кто где служил. И выяснилось, что все они, кроме одного человека, данные которого просто не подтверждены, служили или в 15-й гренадерской (1-й латышской) дивизии СС, или в 19-й гренадерской (2-й латышской) дивизии СС", — отметил Кононов.
По его словам, возраст этих бывших латышских эсэсовцев — от 26 до 35 лет, большинство из них в 1930-х годах служили в латвийской армии.
"Большинство рядовые, но есть и ефрейторы. Есть те, кто имел грамотность три класса, но есть и грамотные на уровне 6-7 классов, что было достаточно для того времени. Там главным образом сельские жители, но есть и рабочие", — добавил собеседник агентства.
По словам Кононова, представители Латвии в свое время регулярно посещали Череповец.
"За ними стоят правительственные структуры, поскольку в Латвии реализуется государственная политика по возрождению нацизма, гордости за совместные действия с гитлеровцами в годы войны", — отметил собеседник агентства.
Восстановление стелы ни в коем случае не допустимо, подчеркнул Кононов.
«
"Латышские каратели были одни из самых жестоких подручных гитлеровцев. И о том, что они совершали на оккупированных нацистами землях, надо говорить как можно больше и шире, прежде всего для молодежи", — подчеркнул историк.
Латышский легион СС создало командование нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.
В целом под Латышским легионом СС следует понимать соединение войск СС непостоянного характера, в состав которого в разные периоды времени входили все латышские формирования в составе СС и полиции, включая латышские полицейские батальоны, а также 15-ю и 19-ю латышские добровольческие дивизии Ваффен СС.
В Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона СС. Каждый год в этот день в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.
К настоящему времени установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности.
Именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное в Новгородской области. В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах. Солецкий районный суд Новгородской области 27 октября 2020 года признал массовые убийства, совершенные в районе Жестяной Горки геноцидом, то есть преступлением, не имеющем срока давности. Установление судом данного факта, имеющего юридическое значение, делает возможным проведение СК полноценного расследования тех событий и розыска злоумышленников, некоторые из которых могут еще быть живы.