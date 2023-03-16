https://ria.ru/20230316/kurs-1858261522.html
Курс евро поднялся выше 82 рублей
Курс евро поднялся выше 82 рублей - РИА Новости, 16.03.2023
Курс евро поднялся выше 82 рублей
Российская валюта днем резко ослабела и к доллару, и к евро, и к юаню, однако так же быстро откатилась от своих минимальных уровней: доллар вернулся на уровень... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:32
2023-03-16T12:32
2023-03-16T12:48
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
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динамика курсов валют
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская валюта днем резко ослабела и к доллару, и к евро, и к юаню, однако так же быстро откатилась от своих минимальных уровней: доллар вернулся на уровень ниже 77 рублей, евро – ближе к 81 рублю, а юань – ниже 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара с расчетами "завтра" к 12.35 мск растёт на 45 копеек, до 76,43 рубля, юаня - на 6 копеек, до 11,06 рубля, курс евро - на 95 копеек, до 81,18 рубля.При этом минутами ранее курс доллара на Московской бирже поднялся выше 77 рублей, впервые с 20 апреля (и достигал 77,49 рубля), а евро – выше 82 рублей, впервые с 21 апреля (достигал 82,62 рубля), юань дорожал до 11,21 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро поднялся выше 82 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 82 рублей впервые с 21 апреля 2022 года