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Курс евро поднялся выше 82 рублей - РИА Новости, 16.03.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:32 16.03.2023 (обновлено: 12:48 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/kurs-1858261522.html
Курс евро поднялся выше 82 рублей
Курс евро поднялся выше 82 рублей - РИА Новости, 16.03.2023
Курс евро поднялся выше 82 рублей
Российская валюта днем резко ослабела и к доллару, и к евро, и к юаню, однако так же быстро откатилась от своих минимальных уровней: доллар вернулся на уровень... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:32
2023-03-16T12:48
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
юань
валюта
динамика курсов валют
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская валюта днем резко ослабела и к доллару, и к евро, и к юаню, однако так же быстро откатилась от своих минимальных уровней: доллар вернулся на уровень ниже 77 рублей, евро – ближе к 81 рублю, а юань – ниже 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара с расчетами "завтра" к 12.35 мск растёт на 45 копеек, до 76,43 рубля, юаня - на 6 копеек, до 11,06 рубля, курс евро - на 95 копеек, до 81,18 рубля.При этом минутами ранее курс доллара на Московской бирже поднялся выше 77 рублей, впервые с 20 апреля (и достигал 77,49 рубля), а евро – выше 82 рублей, впервые с 21 апреля (достигал 82,62 рубля), юань дорожал до 11,21 рубля.
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экономика, московская биржа, евро, доллар, юань, валюта, динамика курсов валют, курс рубля, курс доллара, россия
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Доллар, Юань, Валюта, Динамика курсов валют, Курс рубля, Курс доллара, Россия
Курс евро поднялся выше 82 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 82 рублей впервые с 21 апреля 2022 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российская валюта днем резко ослабела и к доллару, и к евро, и к юаню, однако так же быстро откатилась от своих минимальных уровней: доллар вернулся на уровень ниже 77 рублей, евро – ближе к 81 рублю, а юань – ниже 11,1 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара с расчетами "завтра" к 12.35 мск растёт на 45 копеек, до 76,43 рубля, юаня - на 6 копеек, до 11,06 рубля, курс евро - на 95 копеек, до 81,18 рубля.
При этом минутами ранее курс доллара на Московской бирже поднялся выше 77 рублей, впервые с 20 апреля (и достигал 77,49 рубля), а евро – выше 82 рублей, впервые с 21 апреля (достигал 82,62 рубля), юань дорожал до 11,21 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевроДолларЮаньВалютаДинамика курсов валютКурс рубляКурс доллараРоссия
 
 
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