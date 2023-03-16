Кулеба обсудил с главой МИД Китая территориальную целостность Украины
Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД КНР Цинь Ганом территориальную целостность Украины
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил по телефону с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом территориальную целостность Украины и "формулу мира" Владимира Зеленского.
"Во время сегодняшнего разговора с членом Государственного Совета и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом обсудил значимость принципа территориальной целостности. Я подчеркнул важность формулы мира Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее в четверг Цинь Ган сообщил, что обсудил с Кулебой обеспокоенность Пекина затягиванием украинского кризиса и возможностью его выхода из-под контроля, а также выразил надежду, что стороны конфликта будут сохранять сдержанность и как можно скорее возобновят мирные переговоры.
В ноябре 2022 года Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.