https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html

В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму

В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму - РИА Новости, 16.03.2023

В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму

Референдум 16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму продемонстрировал осуществление подлинной демократии, а также, что народ является источником власти, сказала РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:57

2023-03-16T09:57

2023-03-16T10:13

политика

россия

севастополь

республика крым

владимир путин

екатерина алтабаева

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Референдум 16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму продемонстрировал осуществление подлинной демократии, а также, что народ является источником власти, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум. "Шестнадцатого марта для севастопольцев и крымчан день нашей Победы! Мы сказали "нет" неонацизму и насилию, попыткам лишить нас родного русского языка и подлинной истории, отсечь нас от русского мира, нашей Родины - России. Это день, когда сотни тысяч людей на деле показали, что народ - источник власти, как осуществляется подлинная демократия. И это день силы России!". – сказал РИА Новости Алтабаева. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ранее Сергей Аксенов заявил, что если бы референдум в Крыму проходил сейчас, а не 9 лет назад, то результаты были бы такими же.

https://ria.ru/20230316/krym-1858190877.html

https://ria.ru/20230314/provokatsii-1857738161.html

россия

севастополь

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, екатерина алтабаева, оон