https://ria.ru/20230316/krym-1858212429.html
В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму
В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму - РИА Новости, 16.03.2023
В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму
Референдум 16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму продемонстрировал осуществление подлинной демократии, а также, что народ является источником власти, сказала РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:57
2023-03-16T09:57
2023-03-16T10:13
политика
россия
севастополь
республика крым
владимир путин
екатерина алтабаева
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Референдум 16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму продемонстрировал осуществление подлинной демократии, а также, что народ является источником власти, сказала сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся всенародный референдум. "Шестнадцатого марта для севастопольцев и крымчан день нашей Победы! Мы сказали "нет" неонацизму и насилию, попыткам лишить нас родного русского языка и подлинной истории, отсечь нас от русского мира, нашей Родины - России. Это день, когда сотни тысяч людей на деле показали, что народ - источник власти, как осуществляется подлинная демократия. И это день силы России!". – сказал РИА Новости Алтабаева. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ранее Сергей Аксенов заявил, что если бы референдум в Крыму проходил сейчас, а не 9 лет назад, то результаты были бы такими же.
https://ria.ru/20230316/krym-1858190877.html
https://ria.ru/20230314/provokatsii-1857738161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, севастополь, республика крым, владимир путин, екатерина алтабаева, оон
Политика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Владимир Путин, Екатерина Алтабаева, ООН
В Совфеде рассказали о значении референдума в Крыму
Сенатор Алтабаева: референдум в Крыму показал, что народ является источником власти