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В Крыму заявили, что для Зеленского квартира в Ялте ничего не значит - РИА Новости, 16.03.2023
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07:30 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/krym-1858191689.html
В Крыму заявили, что для Зеленского квартира в Ялте ничего не значит
В Крыму заявили, что для Зеленского квартира в Ялте ничего не значит - РИА Новости, 16.03.2023
В Крыму заявили, что для Зеленского квартира в Ялте ничего не значит
Квартира в Ялте для Владимира Зеленского ничего не значит, так как он сколотил серьезное состояние на вооруженном конфликте на Украине, заявил глава крымского... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T07:30
2023-03-16T07:30
украина
ялта
россия
владимир зеленский
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Квартира в Ялте для Владимира Зеленского ничего не значит, так как он сколотил серьезное состояние на вооруженном конфликте на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным. "Для Зеленского квартира в Ялте — это совершенно смешной эпизод в его жизни. Вероятно, она имела какое-то значение, когда он еще занимал то место, которое ему принадлежит, — место комика. Хотя и его комические сцены после 2014 года перестали быть смешными. Сейчас он клоун мирового масштаба. Для него президентство — это выступление, на котором должны побольше хлопать. Ради этого он готов жертвовать людьми, страной, совестью, если она когда-то у него была", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Зеленский на вооруженном конфликте на Украине "сколотил себе серьезное состояние и уже является миллиардером". "Вот те активы имеют ценность для восстановления территории бывшей Украины, для населяющего эту территорию народа. Тем более, они похищены из тех средств, которые шли на помощь этой стране. Он это и не скрывает", - сказал Константинов. В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
https://ria.ru/20230310/krym-1856908114.html
https://ria.ru/20230314/zelenskiy-1857882872.html
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украина, ялта, россия, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), владимир константинов
Украина, Ялта, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов
В Крыму заявили, что для Зеленского квартира в Ялте ничего не значит

Глава парламента Крыма Константинов: квартира в Ялте для Зеленского ничего не значит

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Квартира в Ялте для Владимира Зеленского ничего не значит, так как он сколотил серьезное состояние на вооруженном конфликте на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.
Аксенов об оборонительных линиях в Крыму, беспилотниках ВСУ и квартире Зеленских в Ливадии - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Аксенов рассказал о судьбе квартиры Зеленских в Крыму
10 марта, 07:35
"Для Зеленского квартира в Ялте — это совершенно смешной эпизод в его жизни. Вероятно, она имела какое-то значение, когда он еще занимал то место, которое ему принадлежит, — место комика. Хотя и его комические сцены после 2014 года перестали быть смешными. Сейчас он клоун мирового масштаба. Для него президентство — это выступление, на котором должны побольше хлопать. Ради этого он готов жертвовать людьми, страной, совестью, если она когда-то у него была", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, Зеленский на вооруженном конфликте на Украине "сколотил себе серьезное состояние и уже является миллиардером".
"Вот те активы имеют ценность для восстановления территории бывшей Украины, для населяющего эту территорию народа. Тем более, они похищены из тех средств, которые шли на помощь этой стране. Он это и не скрывает", - сказал Константинов.
В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Представь, что с тобой сделают". Зеленского предупредили из-за Артемовска
14 марта, 20:07
 
УкраинаЯлтаРоссияВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Владимир Константинов
 
 
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