https://ria.ru/20230316/krym-1858190877.html

Аксенов заявил о неизменности итогов референдума в Крыму

Аксенов заявил о неизменности итогов референдума в Крыму - РИА Новости, 16.03.2023

Аксенов заявил о неизменности итогов референдума в Крыму

Если бы референдум в Крыму проходил сейчас, а не 9 лет назад, результаты были бы такими же, поддержка главы государства и решения о вхождении в состав России... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T07:21

2023-03-16T07:21

2023-03-16T07:21

россия

севастополь

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Если бы референдум в Крыму проходил сейчас, а не 9 лет назад, результаты были бы такими же, поддержка главы государства и решения о вхождении в состав России была бы аналогичной, заявил глава региона Сергей Аксенов. Всенародный референдум в Крыму и Севастополе состоялся 16 марта 2014 года. "Социология показывает, что у нас с 2014 года поддержка на референдуме (выбора вхождения в состав РФ - ред.) и поддержка президента не изменилась. Такое же решение, стабильная ситуация. Крымчане лидеру доверяют", - сказал Аксенов журналистам. По его мнению, настроения людей в Крыму были очевидны. "Воля людей была, вопрос был - как ее оформить. Кто вообще может спорить, что Крым был российской территорий исторически, по справедливости? Если бы не Хрущев, это всегда была бы российская земля. Даже если бы не было бы референдума – считаю, что это было бы справедливо, что Крым был бы российской землей. Но тем не менее, референдум показал это", - добавил он. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857733665.html

https://ria.ru/20230315/krym-1857919136.html

россия

севастополь

республика крым

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россия, севастополь, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон