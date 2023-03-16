https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858197639.html
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве - РИА Новости, 16.03.2023
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве
Задержанный по делу об убийстве 67-летней жительницы Красноярска, пропавшей после визита в оздоровительный салон, сознался в ее убийстве, сообщает ГСУ СК по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:35
2023-03-16T08:35
2023-03-16T09:42
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве 67-летней жительницы Красноярска, пропавшей после визита в оздоровительный салон, сознался в ее убийстве, сообщает ГСУ СК по региону. Ранее следствие сообщило, что 3 марта женщина уехала из оздоровительного салона, расположенного по улице Телевизорная, 1 города Красноярска на своем автомобиле марки Mercedes бордового цвета. В этот день она не вернулась домой. По факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Алексеевны Кузьминой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В ходе допроса мужчина дал признательные показания, пояснив, что 3 марта 2023 года он встретился с женщиной для того, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. В автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого он совершил ее убийство и впоследствии избавился от тела. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во дворе одного из многоквартирных домов обнаружен автомобиль пропавшей", - говорится в сообщении. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет розыск тела пропавшей женщины.
https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html
https://ria.ru/20230315/ubiystvo-1857950052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины на Mercedes сознался в ее убийстве
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве 67-летней жительницы Красноярска, пропавшей после визита в оздоровительный салон, сознался в ее убийстве, сообщает ГСУ СК по региону.
Ранее следствие сообщило, что 3 марта женщина уехала из оздоровительного салона, расположенного по улице Телевизорная, 1 города Красноярска на своем автомобиле марки Mercedes бордового цвета. В этот день она не вернулась домой. По факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Алексеевны Кузьминой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).
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"В ходе допроса мужчина дал признательные показания, пояснив, что 3 марта 2023 года он встретился с женщиной для того, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. В автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого он совершил ее убийство и впоследствии избавился от тела. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во дворе одного из многоквартирных домов обнаружен автомобиль пропавшей", - говорится в сообщении.
Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет розыск тела пропавшей женщины.
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