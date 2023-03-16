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Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве - РИА Новости, 16.03.2023
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08:35 16.03.2023 (обновлено: 09:42 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/krasnoyarsk-1858197639.html
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве - РИА Новости, 16.03.2023
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве
Задержанный по делу об убийстве 67-летней жительницы Красноярска, пропавшей после визита в оздоровительный салон, сознался в ее убийстве, сообщает ГСУ СК по... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:35
2023-03-16T09:42
происшествия
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве 67-летней жительницы Красноярска, пропавшей после визита в оздоровительный салон, сознался в ее убийстве, сообщает ГСУ СК по региону. Ранее следствие сообщило, что 3 марта женщина уехала из оздоровительного салона, расположенного по улице Телевизорная, 1 города Красноярска на своем автомобиле марки Mercedes бордового цвета. В этот день она не вернулась домой. По факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Алексеевны Кузьминой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "В ходе допроса мужчина дал признательные показания, пояснив, что 3 марта 2023 года он встретился с женщиной для того, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. В автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого он совершил ее убийство и впоследствии избавился от тела. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во дворе одного из многоквартирных домов обнаружен автомобиль пропавшей", - говорится в сообщении. Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет розыск тела пропавшей женщины.
https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html
https://ria.ru/20230315/ubiystvo-1857950052.html
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины сознался в ее убийстве

Задержанный по делу о пропаже в Красноярске женщины на Mercedes сознался в ее убийстве

© СУСК РФ по Красноярскому краюВ Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины
В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины
© СУСК РФ по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве 67-летней жительницы Красноярска, пропавшей после визита в оздоровительный салон, сознался в ее убийстве, сообщает ГСУ СК по региону.
© СУСК РФ по Красноярскому краюВ Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины
В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины
© СУСК РФ по Красноярскому краю
В Красноярске задержан подозреваемый в убийстве пропавшей женщины
Ранее следствие сообщило, что 3 марта женщина уехала из оздоровительного салона, расположенного по улице Телевизорная, 1 города Красноярска на своем автомобиле марки Mercedes бордового цвета. В этот день она не вернулась домой. По факту безвестного исчезновения 67-летней Нины Алексеевны Кузьминой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девушки в Подольске
13 марта, 12:19
"В ходе допроса мужчина дал признательные показания, пояснив, что 3 марта 2023 года он встретился с женщиной для того, чтобы передать ей деньги за аренду парковочного места. В автомобиле между подозреваемым и потерпевшей возник конфликт, в ходе которого он совершил ее убийство и впоследствии избавился от тела. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во дворе одного из многоквартирных домов обнаружен автомобиль пропавшей", - говорится в сообщении.
Следователи намерены ходатайствовать в суде об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время идет розыск тела пропавшей женщины.
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Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье
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ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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