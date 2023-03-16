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В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023
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12:24 16.03.2023 (обновлено: 12:49 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/kopin-1858258975.html
В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки
В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023
В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока ничего неизвестно о возможности трудоустройства на госслужбу экс-главы Чукотки Романа Копина,... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:24
2023-03-16T12:49
чукотка
политика
россия
чукотский автономный округ
дмитрий песков
роман копин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока ничего неизвестно о возможности трудоустройства на госслужбу экс-главы Чукотки Романа Копина, но обещал проинформировать если такая информация появится."Пока мне не известно об этом, если будут какие-то решения приниматься, будем вас об этом информировать", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Чукотки стал бывший первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.
https://ria.ru/20230316/chukotka-1858192995.html
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чукотка, политика, россия, чукотский автономный округ, дмитрий песков, роман копин
Чукотка, Политика, Россия, Чукотский автономный округ, Дмитрий Песков, Роман Копин
В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки

Песков заявил, что о дальнейшей карьере бывшего главы Чукотки Копина пока неизвестно

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин
Бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока ничего неизвестно о возможности трудоустройства на госслужбу экс-главы Чукотки Романа Копина, но обещал проинформировать если такая информация появится.
"Пока мне не известно об этом, если будут какие-то решения приниматься, будем вас об этом информировать", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Чукотки стал бывший первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.
Роман Копин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
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ЧукоткаПолитикаРоссияЧукотский автономный округДмитрий ПесковРоман Копин
 
 
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