https://ria.ru/20230316/kopin-1858258975.html

В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки

В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки - РИА Новости, 16.03.2023

В Кремле не стали комментировать дальнейшую карьеру экс-главы Чукотки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока ничего неизвестно о возможности трудоустройства на госслужбу экс-главы Чукотки Романа Копина,... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:24

2023-03-16T12:24

2023-03-16T12:49

чукотка

политика

россия

чукотский автономный округ

дмитрий песков

роман копин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему пока ничего неизвестно о возможности трудоустройства на госслужбу экс-главы Чукотки Романа Копина, но обещал проинформировать если такая информация появится."Пока мне не известно об этом, если будут какие-то решения приниматься, будем вас об этом информировать", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин освободил Романа Копина от обязанностей главы Чукотского автономного округа по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Чукотки стал бывший первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

https://ria.ru/20230316/chukotka-1858192995.html

чукотка

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чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чукотка, политика, россия, чукотский автономный округ, дмитрий песков, роман копин