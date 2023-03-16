Концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине
Оборонный концерн Rheinmetall заявил о рекордной прибыли на фоне конфликта на Украине
© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о рекордной выручке на фоне конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times.
"Война в Европе открыла новую эпоху для Rheinmetall", - цитирует газета главу концерна Армина Паппергера.
По данным Financial Times, компания, задействованная в поставках танков Leopard 2, заявила в четверг, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году выросла на 27%, до 754 миллионов евро.
Как сообщает газеты, компания ожидает, что в 2023 году объем продаж достигнет диапазона от 7,4 миллиарда до 7,6 миллиарда евро по сравнению с 6,4 миллиарда евро в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall планирует производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год и намерен нарастить производство до 600 тысяч за счет новых заводов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".