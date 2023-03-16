https://ria.ru/20230316/konflikt-1858350952.html

Концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

Концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 16.03.2023

Концерн Rheinmetall получил рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о рекордной выручке на фоне конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:07

2023-03-16T16:07

специальная военная операция на украине

украина

европа

дмитрий песков

сергей лавров

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101885/88/1018858875_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_779193f450c6b1541b32212baaac792a.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о рекордной выручке на фоне конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times. "Война в Европе открыла новую эпоху для Rheinmetall", - цитирует газета главу концерна Армина Паппергера. По данным Financial Times, компания, задействованная в поставках танков Leopard 2, заявила в четверг, что скорректированная операционная прибыль в 2022 году выросла на 27%, до 754 миллионов евро. Как сообщает газеты, компания ожидает, что в 2023 году объем продаж достигнет диапазона от 7,4 миллиарда до 7,6 миллиарда евро по сравнению с 6,4 миллиарда евро в 2022 году. Ранее сообщалось, что Rheinmetall планирует производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год и намерен нарастить производство до 600 тысяч за счет новых заводов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230314/boepripasy-1857770306.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, дмитрий песков, сергей лавров, россия, нато