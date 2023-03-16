https://ria.ru/20230316/komissiya-1858446810.html

Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам"

Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.03.2023

Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам"

Россия требует от ООН создать независимую комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T21:25

2023-03-16T21:25

2023-03-16T21:25

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россия

валентина матвиенко

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Россия требует от ООН создать независимую комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг. "Россия добивалась и будет дальше добиваться серьезного независимого расследования. Мы требуем от ООН, чтобы была создана специальная комиссия, чтобы действительно с привлечением независимых специалистов, ученых, экспертов было проведено такое расследование, названы виновные. И, конечно, тогда международное сообщество узнает, кто такими подобными вещами занимается", - сказала Матвиенко. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20230316/rassledovanie-1858433883.html

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в мире, россия, валентина матвиенко, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, германия, европа, оон