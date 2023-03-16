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Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам"
Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 16.03.2023
Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам"
Россия требует от ООН создать независимую комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:25
2023-03-16T21:25
2023-03-16T21:25
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россия
валентина матвиенко
северный поток — 2
северный поток
авария на "северных потоках"
совет федерации рф
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АЛЖИР, 16 мар - РИА Новости. Россия требует от ООН создать независимую комиссию для расследования диверсии на "Северных потоках", заявила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в четверг. "Россия добивалась и будет дальше добиваться серьезного независимого расследования. Мы требуем от ООН, чтобы была создана специальная комиссия, чтобы действительно с привлечением независимых специалистов, ученых, экспертов было проведено такое расследование, названы виновные. И, конечно, тогда международное сообщество узнает, кто такими подобными вещами занимается", - сказала Матвиенко. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух газопроводах из России в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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в мире, россия, валентина матвиенко, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, германия, европа, оон
В мире, Россия, Валентина Матвиенко, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Германия, Европа, ООН
Матвиенко: Россия добивается серьезного расследования по "Северным потокам"
Матвиенко: Россия требует от ООН создать комиссию для расследования по "Северным потокам"