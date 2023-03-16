СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России
РБК: Coca-cola осталась в лидерах по продажам газированных напитков в России
© Фото : Pexels / Marta DzedyshkoБезалкогольный напиток
© Фото : Pexels / Marta Dzedyshko
Безалкогольный напиток. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Газировка американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж среди российских потребителей, несмотря на решение компании приостановить работу в стране год назад, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф" и IT-компании "Эвотор".
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"В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы, чьи покупки оценивали аналитики "Продажи.рф", выбирали в магазинах напиток "Добрый Cola". <…> На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства, но его доля в продажах по сравнению с прошлым годом упала более чем в три раза — до 14,1 процента", — говорится в статье.
Согласно материалу, в прошлом году лидерами по продажам газированных напитков были Coca-Cola и Pepsi, на чьи доли приходилось соответственно 47,8 и 44,4 процента покупок подобных напитков россиянами.
16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о том, что компания останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России на фоне конфликта на Украине.