https://ria.ru/20230316/kola-1858206220.html

СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России

СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России

Газировка американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж среди российских потребителей, несмотря на решение компании приостановить работу РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T09:31

2023-03-16T09:31

2023-03-16T10:31

экономика

россия

the coca-cola company

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Газировка американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж среди российских потребителей, несмотря на решение компании приостановить работу в стране год назад, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф" и IT-компании "Эвотор".Согласно материалу, в прошлом году лидерами по продажам газированных напитков были Coca-Cola и Pepsi, на чьи доли приходилось соответственно 47,8 и 44,4 процента покупок подобных напитков россиянами.16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о том, что компания останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России на фоне конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

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2023

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экономика, россия, the coca-cola company, рбк (медиагруппа)