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СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России - РИА Новости, 16.03.2023
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09:31 16.03.2023 (обновлено: 10:31 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/kola-1858206220.html
СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России
СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России
Газировка американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж среди российских потребителей, несмотря на решение компании приостановить работу РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T09:31
2023-03-16T10:31
экономика
россия
the coca-cola company
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Газировка американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж среди российских потребителей, несмотря на решение компании приостановить работу в стране год назад, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф" и IT-компании "Эвотор".Согласно материалу, в прошлом году лидерами по продажам газированных напитков были Coca-Cola и Pepsi, на чьи доли приходилось соответственно 47,8 и 44,4 процента покупок подобных напитков россиянами.16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о том, что компания останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России на фоне конфликта на Украине.
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экономика, россия, the coca-cola company, рбк (медиагруппа)
Экономика, Россия, The Coca-Cola Company, РБК (медиагруппа)
СМИ: популярная зарубежная газировка осталась в лидерах продаж в России

РБК: Coca-cola осталась в лидерах по продажам газированных напитков в России

© Фото : Pexels / Marta DzedyshkoБезалкогольный напиток
Безалкогольный напиток - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : Pexels / Marta Dzedyshko
Безалкогольный напиток. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Газировка американской The Coca-Cola Company все еще находится в лидерах продаж среди российских потребителей, несмотря на решение компании приостановить работу в стране год назад, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса "Продажи.рф" и IT-компании "Эвотор".
«

"В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы, чьи покупки оценивали аналитики "Продажи.рф", выбирали в магазинах напиток "Добрый Cola". <…> На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства, но его доля в продажах по сравнению с прошлым годом упала более чем в три раза — до 14,1 процента", — говорится в статье.

Согласно материалу, в прошлом году лидерами по продажам газированных напитков были Coca-Cola и Pepsi, на чьи доли приходилось соответственно 47,8 и 44,4 процента покупок подобных напитков россиянами.
16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о том, что компания останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России на фоне конфликта на Украине.
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ЭкономикаРоссияThe Coca-Cola CompanyРБК (медиагруппа)
 
 
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