https://ria.ru/20230316/kndr-1858188797.html

Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН

Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН - РИА Новости, 16.03.2023

Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН

Белый Дом осудил пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T06:21

2023-03-16T06:21

2023-03-16T06:21

в мире

сша

пхеньян

южная корея

оон

министерство обороны японии

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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Белый Дом осудил пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности ООН. Как отмечается, Индо-Тихоокеанское командование ВС США посчитало, что пуск не представлял непосредственной угрозы военным, территории и союзникам США. При этом Белый Дом подчеркнул, что пуск "усиливает напряженность и угрожает дестабилизацией ситуации с безопасностью в регионе". Белый Дом добавил, что США примут все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности южнокорейских и японских союзников. По данным южнокорейских военных, Северная Корея в 7.10 (1.10 мск) запустила МБР из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в восточном направлении. По данным минобороны Японии, ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Это уже шестой пуск баллистических ракет КНДР в этом году. Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну.

https://ria.ru/20230313/kndr-1857429710.html

сша

пхеньян

южная корея

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в мире, сша, пхеньян, южная корея, оон, министерство обороны японии