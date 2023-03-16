Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН
Белый Дом осудил ракетный пуск КНДР и назвал его вопиющим нарушением резолюций СБ ООН
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Белый Дом осудил пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности ООН.
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"США решительно осуждают испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Этот пуск - вопиющее нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении на сайте Белого Дома.
Как отмечается, Индо-Тихоокеанское командование ВС США посчитало, что пуск не представлял непосредственной угрозы военным, территории и союзникам США. При этом Белый Дом подчеркнул, что пуск "усиливает напряженность и угрожает дестабилизацией ситуации с безопасностью в регионе".
Белый Дом добавил, что США примут все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности южнокорейских и японских союзников.
По данным южнокорейских военных, Северная Корея в 7.10 (1.10 мск) запустила МБР из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в восточном направлении. По данным минобороны Японии, ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Это уже шестой пуск баллистических ракет КНДР в этом году.
Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну.