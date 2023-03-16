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Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН - РИА Новости, 16.03.2023
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06:21 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/kndr-1858188797.html
Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН
Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН - РИА Новости, 16.03.2023
Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН
Белый Дом осудил пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности ООН. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T06:21
2023-03-16T06:21
в мире
сша
пхеньян
южная корея
оон
министерство обороны японии
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Белый Дом осудил пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности ООН. Как отмечается, Индо-Тихоокеанское командование ВС США посчитало, что пуск не представлял непосредственной угрозы военным, территории и союзникам США. При этом Белый Дом подчеркнул, что пуск "усиливает напряженность и угрожает дестабилизацией ситуации с безопасностью в регионе". Белый Дом добавил, что США примут все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности южнокорейских и японских союзников. По данным южнокорейских военных, Северная Корея в 7.10 (1.10 мск) запустила МБР из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в восточном направлении. По данным минобороны Японии, ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Это уже шестой пуск баллистических ракет КНДР в этом году. Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну.
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пхеньян
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в мире, сша, пхеньян, южная корея, оон, министерство обороны японии
В мире, США, Пхеньян, Южная Корея, ООН, Министерство обороны Японии
Белый Дом назвал ракетный пуск КНДР "вопиющим нарушением" резолюций СБ ООН

Белый Дом осудил ракетный пуск КНДР и назвал его вопиющим нарушением резолюций СБ ООН

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. Белый Дом осудил пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, назвав его "вопиющим нарушением" ряда резолюций Совета Безопасности ООН.
«
"США решительно осуждают испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Этот пуск - вопиющее нарушение ряда резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении на сайте Белого Дома.
Как отмечается, Индо-Тихоокеанское командование ВС США посчитало, что пуск не представлял непосредственной угрозы военным, территории и союзникам США. При этом Белый Дом подчеркнул, что пуск "усиливает напряженность и угрожает дестабилизацией ситуации с безопасностью в регионе".
Белый Дом добавил, что США примут все необходимые меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности южнокорейских и японских союзников.
По данным южнокорейских военных, Северная Корея в 7.10 (1.10 мск) запустила МБР из района аэропорта Сунан в Пхеньяне в восточном направлении. По данным минобороны Японии, ракета пролетела около 70 минут и в 8.19 (2.19 мск), предположительно, упала в 200 километрах от острова Осима на Хоккайдо, за пределами японской исключительной экономической зоны. Дальность полета, по данным японских военных, составила 1 тысячу километров, максимальная высота полета - 6 тысяч километров. Это уже шестой пуск баллистических ракет КНДР в этом году.
Южная Корея и США в понедельник начали проведение ежегодных совместных военных учений Freedom Shield, которые продлятся 11 дней, параллельно с ними впервые за годы пройдут масштабные полевые учения союзников, получившие название Warrior Shield, на фоне ужесточения риторики Южной Кореи по отношению к Пхеньяну.
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