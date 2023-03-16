Запущенная КНДР ракета упала за пределами японской экономической зоны
Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета упала за пределами японской экономической зоны
© AP Photo / Ahn Young-joonТелевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР. Архивное фото
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что выпущенная Северной Кореей утром в четверг (по местному времени) примерно час назад ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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"Выпущенная в 7:09 (по местному времени - ред.) ракета, предположительно упала в Японском море в 8:18 за пределами исключительной экономической зоны нашей страны", - сказал министр.
Министр начал свое выступление с того, что ракета еще находится в полете, ситуация может меняться и должна упасть в 550 километрах к востоку от Корейского полуострова, но завершил выступление в прошедшем времени – "предположительно, упала".
Министр также сказал, что ракета предположительно упала к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.
Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.
Ранее сообщалось, что выпущенная в 7.09 (1.09 мск) ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.
Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.
КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейский МБР.