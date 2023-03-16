https://ria.ru/20230316/kndr-1858181288.html

Запущенная КНДР ракета упала за пределами японской экономической зоны

Запущенная КНДР ракета упала за пределами японской экономической зоны - РИА Новости, 16.03.2023

Запущенная КНДР ракета упала за пределами японской экономической зоны

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что выпущенная Северной Кореей утром в четверг (по местному времени) примерно час назад ракета упала за... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T01:59

2023-03-16T01:59

2023-03-16T02:38

япония

японское море

пхеньян

в мире

корейский полуостров

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ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сообщил, что выпущенная Северной Кореей утром в четверг (по местному времени) примерно час назад ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.Министр начал свое выступление с того, что ракета еще находится в полете, ситуация может меняться и должна упасть в 550 километрах к востоку от Корейского полуострова, но завершил выступление в прошедшем времени – "предположительно, упала".Министр также сказал, что ракета предположительно упала к западу от острова Осима префектуры Хоккайдо.Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.Ранее сообщалось, что выпущенная в 7.09 (1.09 мск) ракета была выпущена, предположительно, по навесной траектории под большим углом вертикально. За счет этого увеличивается высота полета и сокращается дальность.Это уже шестой пуск баллистической ракеты КНДР в этом году. За прошлый она осуществила 37 таких пусков.КНДР 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск северокорейский МБР.

https://ria.ru/20230314/rakety-1857681845.html

япония

японское море

пхеньян

корейский полуостров

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япония, японское море, пхеньян, в мире, корейский полуостров