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СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T01:27
2023-03-16T01:27
2023-03-16T01:42
в мире
японское море
южная корея
сеул
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МОСКВА/ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи."Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг", - передает агентство.Позднее факт запуска, предположительно, баллистической ракеты подтвердили и в японской службе безопасности на море.
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в мире, японское море, южная корея, сеул
В мире, Японское море, Южная Корея, Сеул
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря