https://ria.ru/20230316/kndr-1858179236.html

СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T01:27

2023-03-16T01:27

2023-03-16T01:42

в мире

японское море

южная корея

сеул

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МОСКВА/ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи."Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг", - передает агентство.Позднее факт запуска, предположительно, баллистической ракеты подтвердили и в японской службе безопасности на море.

https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

японское море

южная корея

сеул

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в мире, японское море, южная корея, сеул