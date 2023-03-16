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СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 16.03.2023
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01:27 16.03.2023 (обновлено: 01:42 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/kndr-1858179236.html
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря
КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T01:27
2023-03-16T01:42
в мире
японское море
южная корея
сеул
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МОСКВА/ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи."Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг", - передает агентство.Позднее факт запуска, предположительно, баллистической ракеты подтвердили и в японской службе безопасности на море.
https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html
японское море
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в мире, японское море, южная корея, сеул
В мире, Японское море, Южная Корея, Сеул
СМИ: КНДР запустила ракету в сторону Японского моря

"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА/ТОКИО, 16 мар - РИА Новости. КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
"Военные Сеула заявили, что КНДР произвела пуск неопределенной баллистической ракеты в сторону Японского моря в четверг", - передает агентство.
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Позднее факт запуска, предположительно, баллистической ракеты подтвердили и в японской службе безопасности на море.
 
В миреЯпонское мореЮжная КореяСеул
 
 
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