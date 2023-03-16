https://ria.ru/20230316/kherson-1858294234.html

Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки

Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки - РИА Новости, 16.03.2023

Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки

Украинские войска со стороны Чернобаевки сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T14:02

2023-03-16T14:02

2023-03-16T14:02

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска со стороны Чернобаевки сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Со стороны Чернобаевки стреляют по гражданским объектам города, чтобы потом сказать, что это русские стреляют по родному Херсону", - рассказал Сальдо журналистам. По его словам, украинские военные опасаются возможного возвращения российских войск и поэтому практически отсутствуют в городе. "В Херсоне практически большого количества военных украинских нет. Они боятся, они отходят", - пояснил он. По его словам, украинские войска появляются в городе только в дневное время, приезжают со стороны Николаева. Сальдо добавил, что российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20230316/vsu-1858230266.html

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины