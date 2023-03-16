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Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки - РИА Новости, 16.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/kherson-1858294234.html
Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки
Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки - РИА Новости, 16.03.2023
Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки
Украинские войска со стороны Чернобаевки сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T14:02
2023-03-16T14:02
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска со стороны Чернобаевки сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Со стороны Чернобаевки стреляют по гражданским объектам города, чтобы потом сказать, что это русские стреляют по родному Херсону", - рассказал Сальдо журналистам. По его словам, украинские военные опасаются возможного возвращения российских войск и поэтому практически отсутствуют в городе. "В Херсоне практически большого количества военных украинских нет. Они боятся, они отходят", - пояснил он. По его словам, украинские войска появляются в городе только в дневное время, приезжают со стороны Николаева. Сальдо добавил, что российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны Днепра в Херсонской области.
https://ria.ru/20230316/vsu-1858230266.html
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херсонская область , херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреливают Херсон со стороны Чернобаевки

Сальдо: ВСУ сами стреляют по гражданским объектам Херсона со стороны Чернобаевки

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска со стороны Чернобаевки сами обстреливают находящийся под их контролем Херсон, рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Со стороны Чернобаевки стреляют по гражданским объектам города, чтобы потом сказать, что это русские стреляют по родному Херсону", - рассказал Сальдо журналистам.
По его словам, украинские военные опасаются возможного возвращения российских войск и поэтому практически отсутствуют в городе.
"В Херсоне практически большого количества военных украинских нет. Они боятся, они отходят", - пояснил он. По его словам, украинские войска появляются в городе только в дневное время, приезжают со стороны Николаева.
Сальдо добавил, что российские войска полностью контролируют линию соприкосновения с левой стороны Днепра в Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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