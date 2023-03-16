https://ria.ru/20230316/karantin-1858454038.html

В чувашской деревне ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

В чувашской деревне ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой - РИА Новости, 16.03.2023

В чувашской деревне ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой

Карантин введен на территории чувашской деревни Старое Акташево, где двое жителей заразились сибирской язвой, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T22:35

2023-03-16T22:35

2023-03-16T22:35

происшествия

олег николаев (политик)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Карантин введен на территории чувашской деревни Старое Акташево, где двое жителей заразились сибирской язвой, сообщает пресс-служба главы республики. Соответствующий указ вечером в четверг подписал глава Чувашии Олег Николаев. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны... с 16 марта 2023 года до особого распоряжения. Определить эпизоотический очаг в пределах территории личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу деревня Старое Акташево, улица Запрудная, дом 18", - говорится в тексте указа. Николаев сообщил в среду, что два жителя Цивильского района республики, заразившиеся сибирской язвой, госпитализированы и получают все необходимое лечение, их жизни ничего не угрожает. Он подчеркнул, что с заболевшими контактировали более 130 человек, все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Как ранее рассказали РИА Новости в управлении Россельхознадзора по Чувашии, заразившиеся сибирской язвой – супруги из деревни, у которых в личном хозяйстве содержалось 2 бычка и 7 овец. Роспотребнадзор Чувашии по итогам эпидрасследования подтвердил, что причиной заражения сибирской язвой стал контакт с разделанной тушей быка. Сибирская язва представляет собой острую инфекционную болезнь животных и человека, которая характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, легких, миндалин. Последний случай заражения сибирской язвой в России был зарегистрирован в июне 2022 года в Ставропольском крае.

https://ria.ru/20220622/yazva-1797196405.html

https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html

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происшествия, олег николаев (политик), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество