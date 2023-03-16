https://ria.ru/20230316/iznasilovaniya-1858228370.html

Житель Ульяновска получил 11 лет колонии за изнасилования

Житель Ульяновска получил 11 лет колонии за изнасилования - РИА Новости, 16.03.2023

Житель Ульяновска получил 11 лет колонии за изнасилования

Суд в Ульяновске приговорил к 11 годам колонии общего режима местного жителя за неоднократные нападения на женщин и изнасилования, сообщает в четверг СУСК по... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T10:46

2023-03-16T10:46

2023-03-16T10:46

происшествия

ульяновск

россия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Суд в Ульяновске приговорил к 11 годам колонии общего режима местного жителя за неоднократные нападения на женщин и изнасилования, сообщает в четверг СУСК по региону. По данным ведомства, мужчина на протяжении долгого времени нападал в Ульяновске на девушек и насиловал их. Так, по информации СУСК, в августе 2011 года он изнасиловал девушку возле дома по проспекту Гая. Как установило следствие, в декабре 2021 года он изнасиловал еще одну девушку на улице Артема, у которой также похитил сотовый телефон. В январе 2022 года возле дома по улице Аблукова мужчина, угрожая ножом, также пытался изнасиловать девушку, однако она оказала ему активное сопротивление и смогла убежать. Кроме того, по данным ведомства, в сентябре 2022 года он совершил разбойное нападение на местную жительницу возле дома по улице Локомотивной. Позже полицейские задержали мужчину по месту жительства. Ранее в СУСК уточняли, что осужденный работает инструктором по вождению в разных автошколах, он нападал на девушек в возрасте от 21 года до 32 лет. "Следователем собрана достаточная доказательственная база, на основании которой суд вынес мужчине приговор. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что осужденный также обязан выплатить потерпевшим 1,55 миллиона рублей. В СУСК пояснили, что мужчина признан виновным в преступлениях, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством"), п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование с угрозой убийством"), ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой с применением оружия") и п. "г" ч. 2 ст.158 ("Кража").

https://ria.ru/20230315/ubiystvo-1857950052.html

https://ria.ru/20230315/manyak-1857966482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)