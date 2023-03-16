Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 16.03.2023 (обновлено: 22:11 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/istrebiteli-1858446120.html
Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС
Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС - РИА Новости, 16.03.2023
Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС
МиГ-29 из Польши, которые передадут Киеву, уже стали законными целями ВКС РФ, сообщил глава думского международного комитета Леонид Слуцкий. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T21:16
2023-03-16T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
воздушно-космические силы россии
леонид слуцкий (политик)
россия
польша
анджей дуда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:94:3481:2052_1920x0_80_0_0_1da79a65b2c9447763a8f0c62a101efd.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МиГ-29 из Польши, которые передадут Киеву, уже стали законными целями ВКС РФ, сообщил глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил ранее президент Польши Анджей Дуда."Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы - они уже стали законными целями для российских ВКС", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.При этом парламентарий отметил, что данные самолеты старые."Но есть еще один фактор: Варшава, претендующая на роль главного еврорусофоба, видно, рассчитывает, что Вашингтон и Брюссель правильно расшифруют ее политический сигнал в камуфляжном облачении и отменят свое "нет" поставкам Украине истребителей F-16. Иначе зачем полякам делать большую пиар-акцию из решения, к которому даже в Киеве скептически отнеслись", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221021/printer-1825774606.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152406/64/1524066435_0:0:3089:2317_1920x0_80_0_0_e01e260b024ce710e9140ceb04c9655d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, воздушно-космические силы россии, леонид слуцкий (политик), россия, польша, анджей дуда, сергей лавров, f-16, миг-29, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Воздушно-космические силы России, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Польша, Анджей Дуда, Сергей Лавров, F-16, МиГ-29, НАТО
Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС

Слуцкий назвал польские истребители, которые передадут Украине, законными целями ВКС

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МиГ-29 из Польши, которые передадут Киеву, уже стали законными целями ВКС РФ, сообщил глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.
Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил ранее президент Польши Анджей Дуда.
"Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы - они уже стали законными целями для российских ВКС", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.
При этом парламентарий отметил, что данные самолеты старые.
Волгоградская инновационная компания Стереотек с господдержкой запустила первое в России производство 5D-принтеров - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
В Волгограде запустили первое в России производство 5D-принтеров
21 октября 2022, 18:18
"Но есть еще один фактор: Варшава, претендующая на роль главного еврорусофоба, видно, рассчитывает, что Вашингтон и Брюссель правильно расшифруют ее политический сигнал в камуфляжном облачении и отменят свое "нет" поставкам Украине истребителей F-16. Иначе зачем полякам делать большую пиар-акцию из решения, к которому даже в Киеве скептически отнеслись", - добавил он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВоздушно-космические силы РоссииЛеонид Слуцкий (политик)РоссияПольшаАнджей ДудаСергей ЛавровF-16МиГ-29НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала