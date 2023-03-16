https://ria.ru/20230316/istrebiteli-1858446120.html

Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС

Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС - РИА Новости, 16.03.2023

Слуцкий назвал польские истребители на Украине законными целями ВКС

МиГ-29 из Польши, которые передадут Киеву, уже стали законными целями ВКС РФ, сообщил глава думского международного комитета Леонид Слуцкий. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T21:16

2023-03-16T21:16

2023-03-16T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

воздушно-космические силы россии

леонид слуцкий (политик)

россия

польша

анджей дуда

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. МиГ-29 из Польши, которые передадут Киеву, уже стали законными целями ВКС РФ, сообщил глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил ранее президент Польши Анджей Дуда."Ну что ж, своим решением Дуда еще больше сократил срок службы МиГов. Им осталось летать не годы, а считанные месяцы - они уже стали законными целями для российских ВКС", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.При этом парламентарий отметил, что данные самолеты старые."Но есть еще один фактор: Варшава, претендующая на роль главного еврорусофоба, видно, рассчитывает, что Вашингтон и Брюссель правильно расшифруют ее политический сигнал в камуфляжном облачении и отменят свое "нет" поставкам Украине истребителей F-16. Иначе зачем полякам делать большую пиар-акцию из решения, к которому даже в Киеве скептически отнеслись", - добавил он.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, воздушно-космические силы россии, леонид слуцкий (политик), россия, польша, анджей дуда, сергей лавров, f-16, миг-29, нато