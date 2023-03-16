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В Белом доме рассказали о возможности поставок истребителей Украине
В Белом доме рассказали о возможности поставок истребителей Украине - РИА Новости, 16.03.2023
В Белом доме рассказали о возможности поставок истребителей Украине
Решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов США о возможности поставки F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T19:38
2023-03-16T19:38
2023-03-16T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
сша
миг-29
польша
f-16
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов США о возможности поставки F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Это не меняет наших планов относительно F-16. Прямо сейчас это не рассматривается", - сообщил он журналистам, комментируя решение Польши передать Украине истребители МиГ-29.Во вторник премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна может передать Киеву МиГ-29 через четыре-шесть недель.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, сша, миг-29, польша, f-16, россия, украина, сергей лавров, джон кирби, матеуш моравецкий, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, МиГ-29, Польша, F-16, Россия, Украина, Сергей Лавров, Джон Кирби, Матеуш Моравецкий, НАТО
В Белом доме рассказали о возможности поставок истребителей Украине
В Белом доме заявили, что сейчас не рассматривают вопрос о поставках F-16 Украине